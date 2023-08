Cobradores que espancaram joalheiro ameaçaram empresário em Cuiabá; VEJA O VÍDEO

(Foto>Reprodução)- Um novo vídeo retratando atos violentos perpetrados por cobradores, os quais espancaram um joalheiro, está ganhando destaque nas redes sociais. Nesse mais recente vídeo, os delinquentes foram flagrados invadindo as instalações de um escritório e proferindo ameaças diretas a um empresário.

Aparentemente, todos os indícios apontam que esses criminosos são de fora do estado. Tudo sugere que estavam presentes na cidade com o propósito de realizar extorsões e atos de violência, sendo supostamente guiados por um líder hierárquico.

Um dos agressores aparece no vídeo empunhando um taco e ameaçando diretamente o empresário, estabelecendo um prazo de meia hora para que o empresário pague o que deve.

Assista aos vídeos

Cobradores que espancaram e ameaçam empresário em Cuiabá; Um novo vídeo retratando atos violentos perpetrados por cobradores, os quais espancaram um joalheiro está ganhando destaque nas redes sociais. Leia mais:https://t.co/esxeJjM428 pic.twitter.com/f3Mz6ziLBD — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 15, 2023

Cobradores que espancaram joalheiro ameaçaram empresário em Cuiabá; Vídeo MOSTRA cobradores, espancando um joalheiro está ganhando destaque nas redes sociais.leia mais> https://t.co/esxeJjM428 pic.twitter.com/ILnSBUqC6t — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 15, 2023

Fonte: site folha do estado online/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2023/05:25:27

