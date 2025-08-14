Cobrança de estacionamento no Terminal Hidroviário de Santarém inicia na 2ª quinzena de setembro

Trabalho de orientação aos usuários do Terminal Hidroviário de Santarém já começou — Foto: Divulgação

O custo da hora será de R$ 4 para carro de passeio e pick-up, e R$ 2 para motos, com tolerância de 15 minutos.

Está programado para a segunda quinzena de setembro, o início da cobrança de estacionamento na área do terminal Hidrovário – Joaquim da Costa Pereira, em Santarém, oeste do Pará.

A medida, segundo o diretor da Concessionária Rio Tapajós Operações Portuárias, Carlos Alexandre, é necessária para controle de fluxo de veículo no estacionamento do THS, e também devido a responsabilidade da empresa que administra o terminal, em relação aos veículos durante o período em que eles ficam estacionados.

“Muitos veículos pernoitam 3, 4 dias aqui, e a gente tem que controlar e saber de quem são os veículos. Os próprios usuários do dia também a responsabilidade pela segurança desse carro é da concessionária. Isso se faz necessário devido também ao aumento de custos pra esse controle 24 horas”, destacou Carlos Alexandre.

Ainda de acordo com o diretor da Concessionária Rio Tapajós, o terminal contará com duas equipes tomando conta da área do estacionamento, haverá ampliação do monitoramento e seguro dos veículos. “Todos esses custos são implantados para maior controle do fluxo de veículos e para segurança dos usuários”, ressaltou.

O custo da hora será de R$ 4 para carro de passeio e pick-up, e R$ 2 para motos. A tolerância de embarque e desembarque para passageiros tanto de carros por aplicativos, táxis e veículos particulares, será de 15 minutos. Além disso, os taxistas têm a opção de 40 vagas rotativas para embarque e desembarque de passageiros.

Em relação as encomendas, caso o usuário apresente o ticket de pagamento de envio de encomenda, a primeira hora será bonificada. No total, a tolerância para encomendas será 01h30.

para que os usuários não sejam pegos de surpresa com a cobrança da taxa de estacionamento, a concessionária que administra o Terminal Hidroviário de Santarém já iniciou o trabalho de orientação, que terá continuidade até o mês de setembro.

