Coca-Cola muda fórmula e usa açúcar de cana nos EUA

Coca-Cola nos EUA mudará sua fórmula, adotando açúcar de cana local em vez de xarope de milho, após sugestões de Donald Trump. Nova versão será lançada no outono.

Nos Estados Unidos, a Coca-Cola é tradicionalmente adoçada com xarope de milho com alto teor de frutose (HFCS). Contudo, após declarações do ex-presidente Donald Trump, a Coca-Cola Company anunciou uma mudança significativa em sua fórmula. Trump sugeriu que a bebida fosse adoçada com açúcar de cana, algo que já ocorre em diversos outros países, como Brasil, México e diversos da Europa.

Nesta terça-feira (22), a Coca-Cola revelou que lançará uma nova versão de seu refrigerante nos Estados Unidos, utilizando açúcar de cana produzido localmente, em vez do tradicional xarope de milho. A iniciativa faz parte da agenda contínua da companhia de inovar e expandir sua linha de produtos, oferecendo mais opções para os consumidores.

A nova fórmula será lançada neste outono americano e foi desenvolvida para complementar o portfólio principal da marca.

“Essa adição visa fortalecer nossa linha de produtos e acredito que será uma opção duradoura para o consumidor”, afirmou o porta-voz da Coca-Cola. “Estamos buscando utilizar todos os adoçantes disponíveis, sempre que houver preferência do consumidor.”

Como a Coca-Cola é adoçada em outros países

Após os comentários de Trump, analistas de mercado especularam que os Estados Unidos teriam que importar açúcar do Brasil para a produção dessa nova versão. Contudo, a Coca-Cola confirmou que o açúcar utilizado será da produção local nos EUA.

Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e o segundo maior fornecedor dos Estados Unidos, atrás apenas do México.

