Coimma confirma participação na 26ª Expo Polo Carajás, em Redenção (PA)

(Foto:Reprodução) – Líder no mercado de troncos de contenção e balanças para pecuária, a Coimma prepara estande com suas principais tecnologias para apresentar a pecuaristas do Pará e de toda a Região Norte, de 3 a 10 de junho, na 26ª Expo Polo Carajás. Na feira, promovida pelo Sindicato Rural de Redenção (SRR), a Coimma irá expor equipamentos voltados ao aumento de produtividade por meio de manejo racional e precisão na pesagem de bovinos.

“A Coimma trabalha muito forte no Pará com sua filial, localizada em Marabá. Sabemos que a situação atual da pecuária não está boa, com queda acentuada da arroba do boi gordo. Porém, entendemos que o investimento em tecnologia pode ser um divisor de águas entre os pecuaristas que lucram com a atividade e os que passam por grandes dificuldades para manter o negócio. Diante disso, queremos colaborar com os produtores do Pará por meio da divulgação de modernidade em troncos e balanças, que podem colaborar com a produtividade”, destaca Gustavo Trivelin, zootecnista e coordenador de marketing da Coimma.

Em seu estande no evento, a Coimma apresenta os troncos: Convencional de madeira e Robust Plus Americano. Os equipamentos de contenção animal têm papéis imprescindíveis nas fazendas. Com um tronco instalado na propriedade é possível realizar inseminação, castração, marcação, medicação, vacinação, coleta, curativos, intervenções cirúrgicas, ultrassonografia de carcaça, pesagem e outras milhares de atividades. As soluções da Coimma colaboram com a redução do estresse dos animais nessas atividades, além de aumentar a eficiência dos procedimentos.

Outro destaque da empresa na 26ª Expo Polo Carajás são as balanças KM3-N e KM3-Plus. Acoplável com troncos de contenção da Coimma, o equipamento de pesagem é acompanhado de indicadores eletrônicos que proporcionam facilidade na gestão das sessões de pesagem. Com eles, é possível gerar diversas estatísticas, individualizar as informações por animal, além de ter acesso ao peso médio e peso total daquela sessão. Os equipamentos também podem se conectar ao Coimma Pec – aplicativo gratuito que possibilita o envio das informações geradas via WhatsApp e e-mail.

Coimma na 26ª Expo Polo Carajás

Local: Parque de Exposições Agropecuárias Moacir Pantaleão, Redenção (PA)

Data: 3 a 10 de junho

Sobre a Coimma

Fundada em 1951, a Coimma possui mais de sete décadas de contribuição com o agronegócio e investe no desenvolvimento de equipamentos que proporcionam bem-estar animal, gerando produtividade e lucratividade com precisão, por meio de troncos de contenção, balanças para pecuária e balanças rodoviárias, contribuindo na pesagem de insumos e animais.

Fonte: Texto Comunicação Corporativa/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/10:52:24

