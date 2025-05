Coldplay cancela shows no Brasil e pausa turnê em 2025

O grupo, que tinha dez apresentações marcadas no Rio de Janeiro para o fim do ano, decidiu pausar temporariamente a carreira. | Foto: Anna Lee (@annaleemedia) / Reprodução

Coldplay não virá mais ao país em 2025 e cancela série de shows no Brasil.

A banda britânica Coldplay não virá mais ao Brasil em 2025. O grupo, que tinha dez apresentações marcadas no Rio de Janeiro para o fim do ano, decidiu pausar temporariamente a carreira e, com isso, cancelou sua agenda na América do Sul.

A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, na última terça-feira (21). No entanto, até o momento, nem a banda nem sua assessoria oficializaram o cancelamento por meio dos canais oficiais.

Outro ponto ainda indefinido é a participação do Coldplay na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro de 2025, em Belém (PA). A presença do grupo no evento vinha sendo cogitada nos bastidores, devido ao histórico de envolvimento da banda com causas ambientais.

O portal Metrópoles tentou contato com os representantes dos músicos, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.

