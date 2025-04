Coldplay de graça na COP 30: veja o único jeito de garantir seu ingresso

O show do Coldplay em Belém será gratuito, mas com entrada controlada via app. | Reprodução

Quer ir ao show do Coldplay na COP30? Entenda como garantir seu ingresso gratuito pelo app da Global Citizen.

Belém deve receber um dos eventos mais aguardados dos últimos tempos: o show da banda britânica Coldplay, durante a programação da COP30, em 2025. Mas quem quiser garantir presença nessa apresentação histórica precisa ficar atento: os ingressos não serão vendidos — eles serão distribuídos gratuitamente por meio do aplicativo Global Citizen, e só quem pontuar poderá concorrer.

O aplicativo da Global Citizen é uma plataforma que recompensa pessoas por se engajarem em causas sociais, ambientais e humanitárias.

Você ganha pontos ao realizar pequenas ações como:

Assinar petições por justiça climática, equidade de gênero e combate à fome;

Compartilhar campanhas nas redes sociais;

Ler ou assistir conteúdos informativos sobre temas globais;

Enviar e-mails para líderes mundiais cobrando ações concretas.

A cada ação completada, o usuário ganha pontos que podem ser trocados por **chances de participar de sorteios de ingressos** para eventos como o *Global Citizen Festival*, que terá uma edição especial em Belém durante a COP30.

E o Coldplay?

A banda, conhecida por seu ativismo climático e apoio a iniciativas sustentáveis, deve ser a principal atração musical do Global Citizen em Belém. Assim como em outras edições do festival ao redor do mundo, o acesso será 100% gratuito — mas restrito a quem participar da plataforma.

Como garantir seu ingresso:

Baixe o app “Global Citizen” disponível na Play Store e App Store;

Crie sua conta gratuita;

Comece a acumular pontos realizando as ações sugeridas no app;

Fique de olho nas campanhas e sorteios relacionados à COP30 e ao show do Coldplay;

Troque seus pontos por chances de ganhar o ingresso.

Importante: quem deixar para a última hora pode ficar de fora, já que os pontos devem ser acumulados com antecedência e os ingressos serão distribuídos apenas por meio do aplicativo.

O show do Coldplay em Belém será gratuito, mas com entrada controlada via app. Quem quiser garantir o ingresso precisa se engajar desde já nas ações da Global Citizen. A COP30 promete fazer história — e você pode estar lá, bem na frente do palco.

