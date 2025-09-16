Colégio Dom Amando recebe gincana da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE)

Na próxima quinta-feira, 18, o município de Santarém recebe uma programação especial da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), com gincanas educativas voltadas para alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental. O evento vai acontecer no colégio Dom Amando, a partir das 10h30.

Promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e coordenada pelo Instituto Abradee, a ONEE é uma das maiores iniciativas do país voltadas à educação para o consumo consciente de energia. A Equatorial Pará é parceira da ação na região Norte, apoiando a mobilização e levando informações sobre uso seguro e sustentável da energia elétrica a estudantes e professores.

Ao abordar temas como consumo consciente e economia de energia, os estudantes são estimulados a compartilhar o que aprendem com colegas, familiares e a comunidade, criando uma corrente de atitudes positivas que contribuem para a construção de um futuro mais sustentável.

As gincanas fazem parte das ações de mobilização para as inscrições da edição 2025 da ONEE, que pretende alcançar cerca de 500 mil estudantes em todo o Brasil. A competição envolve formações para professores, desafios gamificados e provas objetivas sobre eficiência energética, sustentabilidade e os impactos do consumo de recursos naturais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de setembro por meio do site oficial: www.onee.org.br. Os melhores colocados receberão medalhas e prêmios, incluindo notebooks, e os medalhistas de 2025 terão acesso direto à segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2026. A cerimônia nacional de premiação acontecerá em 6 de novembro, em Brasília (DF).

Gincana ONEE 2025

Local: Colégio Dom Amando

Horário: 10h30

Data: 18/09

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/15:39:41

