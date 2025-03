Colgate afirma que manterá vendas de pasta interditada pela Anvisa

Foto: Reprodução | Empresa recorre contra decisão da Anvisa e garante segurança do produto, apesar de admitir a sensibilidade em alguns consumidores.

A Colgate anunciou que continuará a comercializar o creme dental Total Clean Mint, mesmo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter determinado a interdição do produto nessa quinta-feira (27/3). A pasta de dente é apontada como causa de alergias graves entre alguns de seus consumidores.

Produtos interditados devem ter a venda suspensa até que se prove a segurança do seu uso, o que deve ocorrer em até 90 dias. Entretanto, a Colgate entrou com um recurso que levou, segundo a empresa, à suspensão imediata da interdição.

“É importante reafirmar que o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes – como fluoreto de estanho, corantes ou sabores”, afirmou a empresa.

LEIA TAMBÉM

Anvisa desaconselha o consumo

A Anvisa, em seu comunicado, recomendou diretamente aos consumidores a suspensão do uso “até o término das investigações que estão em andamento”. A agência ainda pediu que vendedores não exponham o item nas prateleiras até o término da investigação.

“Não existe determinação de recolhimento, no momento, mas o produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso”, defende a Anvisa.

A Anvisa tomou a decisão após analisar oito notificações envolvendo 13 eventos adversos de consumidores, mas os relatos de efeitos são muito mais volumosos nas redes sociais e em sites de defesa do consumidor, como o Reclame Aqui.

Os sintomas dos usuários da pasta Colgate

Entre os sintomas relatados estão inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral, além de ardência, dormência e vermelhidão.

A agência também pediu que mais consumidores que sentiram efeitos adversos contribuam com os formulários de notificação para detalhar os sintomas. As contribuições podem ser feitas no Limesurvey ou e-Notivisa.

A Clean Mint é uma nova versão do popular Colgate Total 12, com fórmula e nome alterados. A mudança da fórmula incluiu o fluoreto estanoso, que pode ser alergênico a alguns consumidores. A Colgate, porém, insiste que o item é seguro para a maioria das pessoas.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/11:43:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...