Colgate para fabricação de pasta Clean Mint após casos de alergia

(Foto: Reprodução) – Anvisa abriu investigação sobre a qualidade do creme dental após consumidores relatarem reações alérgicas. Colgate afirma que pasta é segura

A Colgate-Palmolive anunciou, nessa quarta-feira (25/6), que interrompeu a fabricação do creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint. O comunicado, divulgado nas redes sociais da empresa, foi feito três meses após surgirem relatos de reações alérgicas ao produto.

De acordo com a Colgate, a medida foi incentivada pela investigação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que apura os níveis de aromatizante presente no produto. Apesar do número expressivo de relatos de reações alérgicas, como feridas na boca, inflamações gengivais e inchaços que chegavam a impedir a alimentação, a empresa defende que o creme dental não possui problemas de qualidade.

“A Colgate-Palmolive Brasil comunica que está descontinuando o creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint. O creme dental, cuja distribuição para as lojas foi interrompida no final de março, não apresenta problemas de qualidade. A decisão é incentivada pela investigação conduzida em atenção aos consumidores brasileiros e à Anvisa, tendo por objeto os níveis de aromatizante do produto”, escreveu a empresa.

A Anvisa determinou, em 27 de março, a interrupção da venda do creme dental por 90 dias, mas a Colgate recorreu e a medida foi suspensa temporariamente. No entanto, o órgão voltou a proibir a fabricação do produto no fim de abril.

A empresa recomenda que os consumidores que perceberam qualquer tipo de desconforto, irritação ou alteração incomum ao utilizar o produto, suspendam o uso imediatamente e entre em contato com um dentista. Quem adquiriu o creme dental poderá solicitar a troca do produto pelos canais de atendimento da empresa: https://www.colgatepalmolive.com.br/contact-us# ou pelo WhatsApp +55 11 972768642.

