Colisão entre caminhonete e caminhão deixa duas pessoas presas às ferragens, em Santarém

De acordo com o Samu, o resgate das vítimas pressas às ferragens durou aproximadamente uma hora

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e um caminhão deixou três pessoas feridas, na tarde desta terça-feira (10), na Rodovia Estadual Everaldo Martins (PA-457), em Santarém, oeste do estado. Duas pessoas envolvidas na colisão chegaram a ficar presas às ferragens.

Segundo informações repassadas à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a caminhonete vinha do Distrito de Alter do Chão para a área urbana de Santarém, quando o motorista tentou desviar de uma motocicleta e acabou colidindo frontalmente com um caminhão que presta serviço para a prefeitura de Santarém.

Ainda segundo o Samu, foram quatro vítimas, duas chegaram a ficar presas às ferragens do veículo. “Deslocamos todas as nossas equipes para lá, juntamente com o Corpo de Bombeiros, retiramos as duas pessoas que estavam presas no veículo, a mais delicada foi uma senhora que estava no lado e o motorista que teve uma fratura de fêmur. E teve ainda um senhor que teve corte pontudo na região frontal, informou o coordenador do Samu, Joziel Colares.

O Samu informou ainda que a retirada das vítiimas de dentro do veículo durou aproximadamente uma hora. Elas foram encaminhadas para o Ponto Socorro Municipal (PSM). A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota do estado de saúde das vítimas, mas até a publicação dessa matéria, não obteve retorno.

