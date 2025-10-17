Colisão entre carretas na BR-163, na divisa do PA com MT, resulta em morte

Foto: Reprodução | Um grave acidente envolvendo duas carretas foi registrado nesta quinta-feira (16) na BR-163, nas proximidades da Base Aérea na Serra do Cachimbo, trecho que liga os municípios de Castelo dos Sonhos (PA) e Guarantã do Norte (MT).

Segundo informações preliminares, o impacto entre os veículos foi extremamente violento, resultando na morte de um dos condutores, identificado como Jair Vieira do Prado.

Com a colisão, uma das carretas foi lançada para fora da rodovia e capotou. A outra permaneceu sobre uma das pistas, provocando lentidão no trânsito.

Equipes de resgate e funcionários da Concessionária Via Brasil, responsável pela administração da via, foram acionados para realizar o atendimento e a liberação do trecho.

O corpo da vítima será levado para Alta Floresta (MT), onde ocorrerá o sepultamento, conforme informações de familiares.

