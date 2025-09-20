Colisão entre embarcações deixa um morto e outra pessoa gravemente ferida, Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Na noite de sexta-feira (19), um homem morreu e outra pessoa ficou ferida após um acidente envolvendo duas embarcações no rio Tapajós, em Santarém.

Segundo informações iniciais, devido a falta de luminosidade, a embarcação maior acabou passando por cima de outra menor. O condutor da embarcação envolvida, ao perceber a colisão, realizou a manobra para prestar socorro.

As duas vítimas foram levadas até a margem, no píer da Avenida Tapajós, nas proximidades do Mercadão 2000, bairro Aldeia, em Santarém.

“O acidente ocorreu há aproximadamente 300 metros daqui [píer]. Segundo o condutor ele não percebeu essa lancha menor com as duas pessoas, porque tava escuro e teve a colisão. Tentaram dá todo o apoio possível, socorrer as vítimas”, disse o Tenente Jonathas do 3º BPM.

Francinelson Liberal de Sousa não resistiu e veio a óbito. Já a sua companheira, Noemia Ferreira Batista, 39 anos, recebeu os primeiros socorros e depois foi levada até o Hospital Municipal.

“Um dos passageiros veio a óbito durante a colisão e uma das passageiras esta gravemente ferida. Com fratura no braço e fratura na mandíbula”, disse o médico do Samu, Raul Almeida.

O caso foi apresentado à autoridade policial e também à Capitania dos Portos para apuração.

Fonte: Portal Encontro das Águas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:00:00

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

