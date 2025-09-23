Colisão entre moto e carro deixa um morto e três feridos em Altamira (PA)

Foto:Reprodução | De acordo com informações preliminares, uma motocicleta que transportava três pessoas colidiu frontalmente com um carro de passeio.

Um motociclista morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de domingo (21/9), na estrada da Gleba Assurini, área rural de Altamira, no sudoeste do Pará. A colisão aconteceu em uma curva, a cerca de 3 quilômetros do porto da balsa, por volta das 20h.

De acordo com informações preliminares, uma motocicleta que transportava três pessoas colidiu frontalmente com um carro de passeio. O impacto foi tão forte que o condutor da moto, identificado como Maurício Souza, não resistiu e morreu ainda no local.

As duas mulheres que estavam na garupa foram arremessadas com a batida, sendo que uma delas chegou a atingir o teto do carro. Ambas ficaram gravemente feridas e receberam atendimento do Corpo de Bombeiros.

O motorista do automóvel também sofreu lesões graves, chegou a perder a consciência e foi levado para atendimento médico. Duas das três vítimas socorridas foram encaminhadas ao Hospital Regional Público da Transamazônica, onde permanecem internadas em estado grave.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e fez a remoção do corpo. O trecho da estrada onde ocorreu o acidente é considerado de risco por conta das curvas acentuadas.

Moradores da região relataram que é comum alguns condutores trafegarem em alta velocidade, especialmente quando se dirigem à balsa ou deixam a embarcação. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/07:04:10

