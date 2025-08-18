Colisão entre motocicletas deixa três pessoas mortas em Paragominas (PA)

Foto:Reprodução | Vítimas são três homens que não resistiram aos ferimentos provocados pela colisão dos veículos

Na noite de sexta-feira (15), por volta das 19h, um acidente envolvendo duas motocicletas na área do km-12 da rodovia PA-256, no município de Paragominas, no sudeste do Estado do Pará, resultou na morte de três homens. Dois deles estava em uma moto e um terceiro em uma outra motocicleta.

As vítimas do acidente foram identificadas como Raimundo Ferreira, de 49 anos; João Paulo Teixeira, de 25 anos, e Wuilames Joel. Os dois homens em uma motocicleta, de acordo com as primeiras informações sobre o caso, seguiam viagem a trabalho para a Feira Agropecuária de Paragominas. O condutor da outra moto estaria retornando para a região do km-12.

Profissionais da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Civil compareceram ao local da ocorrência. Os policiais começaram a levantar informações sobre o que teria provocado esse acidente fatal. Para que a perícia fosse feita no local, o trecho da PA-256 teve de ser interditado, o que provocou engarrafamento de veículos no perímetro.

A Polícia Civil informa que a Seccional de Paragominas apura as circunstâncias do acidente de trânsito entre duas motocicletas, que ocasionou a morte de três pessoas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/07:04:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...