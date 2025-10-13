Colisão entre motocicletas termina com a morte de adolescente no Pará

Foto: Reprodução | Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia uma moto Honda Titan azul quando bateu no outro veículo

Um acidente entre duas motocicletas terminou na morte de um adolescente de 16 anos na tarde de domingo (12/10), no ramal da vila Puraquequara, em Irituia, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, Carlos Gabriel de Souza Cardoso conduzia uma moto Honda Titan azul quando colidiu com o outro veículo.

A PM soube do caso por volta das 16h45. Uma guarnição do 42º Batalhão se deslocou até o local do sinistro e, ao chegar lá, encontrou o corpo do jovem na via. As polícias Civil e Científica foram comunicadas sobre o ocorrido para iniciar as investigações do caso e realizar a apuração das circunstâncias do episódio.

Ainda conforme a PM, o condutor da outra motocicleta, de 17 anos, foi socorrido inconsciente para o hospital e precisou ser encaminhado para Belém. Até agora, o estado de saúde dele não foi divulgado.

A reportagem solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que a Delegacia de Irituia apura as circunstâncias do acidente de trânsito entre duas motocicletas. “Uma pessoa morreu e outra foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a Polícia Civil.

