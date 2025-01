Colisão entre motos deixa adolescente em estado grave em Uruará (PA)

Foto: Reprodução | Nossa equipe conseguiu apurar que o estado de saúde dos dois é grave, e o adolescente estaria em situação ainda mais delicada, ele precisou ser entubado.

Testemunhas relataram que a colisão aconteceu por volta das 10h30 da manhã de quarta-feira (8), no cruzamento da rua Benjamin Constant com a avenida Tapajós, em Uruará. Uma das vítimas é um adolescente de 15 anos, que ficou em estado grave.

A outra vítima é morador da área rural da cidade. Ainda não se sabe oficialmente quem invadiu a preferencial, mas na colisão entre as motos, os dois se feriram. Quem estava no local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encaminhou uma ambulância e resgatou as vítimas.

Nossa equipe conseguiu apurar que o estado de saúde dos dois é grave, e o adolescente estaria em situação ainda mais delicada, ele precisou ser entubado. Outra informação apurada por nossa equipe, é que um leito foi liberado no hospital regional aqui em Altamira em nome do adolescente, e ele será transferido quanto antes.

Uruará fechou 2024 com um índice alarmante de acidentes, segundo dados divulgados pelo Departamento de Trânsito da cidade, de janeiro a dezembro de 2024, Uruará registrou 2.300 vítimas e 17 homicídios no trânsito.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/12:17:39

