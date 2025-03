Colisão entre navios causa incêndio com dezenas de feridos no Reino Unido

Foto: X / Tessaronnews | As circunstâncias do choque entre as embarcações ainda são incertas.

Um navio-tanque químico e um cargueiro colidiram nesta segunda-feira (10) na costa da Inglaterra, provocando um grande incêndio em um deles. Há dezenas de vítimas. As circunstâncias do choque entre as embarcações ainda são incertas.

Os bombeiros foram enviados ao local depois que o alerta foi dado às 9h48 locais (6h48 em Brasília). As embarcações envolvidas são o navio-tanque químico Stena Immaculate, com bandeira dos Estados Unidos, e o cargueiro Solong, de Portugal.

O petroleiro americano teria liberado combustível de aviação após sofrer um rompimento no tanque de carga, disse o grupo de logística dos EUA Crowley, que operava o navio.

Ao menos 32 pessoas foram levadas para a costa com ambulâncias para aguardar transporte ao hospital na cidade portuária de Grimsby, de acordo com o diretor executivo do Porto de Grimsby East. Os feridos chegaram em terra a bordo de três embarcações. O estado de saúde delas não foi informado.

As autoridades mobilizaram uma operação de emergência, com helicópteros, aeronaves, barcos salva-vidas e barcos com capacidade para combater incêndios para prestar socorro.

A Guarda Costeira do Reino Unido falou em “risco provável” de contaminação da água.

Segundo a BBC, a Stena Bulk, empresa sueca de transporte marítimo, confirmou que toda a tripulação do navio-tanque foi localizada. Imagens da emissora britânica mostraram pelo menos uma embarcação em chamas com nuvens de fumaça preta se elevando no céu cinzento.

A Royal National Lifeboat Institution, um serviço de barcos salva-vidas trabalhando na resposta de emergência, afirmou que várias tripulantes abandonaram as embarcações após a colisão.

O incidente ocorreu em um trecho de tráfego movimentado de navios ao longo da costa nordeste britânica.

O site Marine Traffic disse que o Stena Immaculate, com 183 metros de comprimento, estava ancorado ao largo de Immingham, nordeste da Inglaterra, quando foi atingido pelo Solong, com 140 metros de comprimento, que estava a caminho de Roterdã, na Holanda.

O gerente do Solong, Ernst Russ, não respondeu a um pedido de comentário.

Fonte: FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/15:53:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...