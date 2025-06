Colisão entre três ônibus deixa 20 pessoas feridas no Pará

Foto:Reprodução | Não há informações oficiais sobre as circunstâncias do sinistro

Uma colisão entre três ônibus foi registrada nesta quarta-feira (25/6), na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém.

Inicialmente, cerca de 15 pessoas ficaram feridas, conforme informado pelo Corpo de Bombeiro. No entanto, no início da tarde, o número de feridos foi atualizado para 20, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para atender a ocorrência e realizar os primeiros atendimentos às vítimas, como detalhado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Ainda de acordo com a Sesma, três pessoas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano para receber os devidos cuidados médicos.

A colisão teria sido motivada por conta da frenagem brusca do ônibus que estava à frente dos demais, de acordo com informações iniciais.

O coletivo que estava atrás se chocou com o outro veículo. E o terceiro ônibus também não conseguiu frear a tempo, se chocando com o que estava na frente. Algumas pessoas que ficaram feridas receberam atendimento no local e foram liberadas de imediato.

Momentos após o acidente, apenas uma das faixas da avenida Presidente Vargas ficou liberada. Com a colisão, o trânsito ficou lento no trecho.

Informações iniciais também apontaram que um carro de passeio se envolveu na batida. Pelo menos três viaturas do Samu e Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atuar na ocorrência.

Em nota, a Segbel informou que agentes de trânsito atuaram na avenida Presidente Vargas para organizar o fluxo de veículos e orientar os condutores após um acidente envolvendo três ônibus durante a manhã.

“O incidente resultou em aproximadamente 20 pessoas encaminhadas para atendimento médico. Os ônibus envolvidos faziam as seguintes linhas: Patinha – Presidente Vargas, Sacramenta-Nazaré (Geladão) e UPA – Presidente Vargas”, completa o comunicado.

Já a Polícia Civil informa que, até às 14h15 desta quarta-feira, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área. A reportagem também solicitou um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) sobre o caso e aguarda retorno.

