Colombiano é vítima de tentativa de homicídio em Parauapebas; ninguém foi preso

O colombiano Pablo Gobira foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de segunda-feira (26), em Parauapebas, sudeste do Pará. O crime acontgeceu por volta das 18h40, nas proximidades da avenida Liberdade, no bairro União.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição que realizava patrulhamento na área percebeu uma aglomeração de pessoas e se aproximou. No local, os militares encontraram Pablo caído no chão, com ferimentos causados por arma branca.

À polícia, a vítima relatou que foi esfaqueada nas imediações da Praça dos Metais e, ao tentar escapar, correu até a avenida Liberdade, onde acabou desfalecendo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, encaminhando o colombiano ao Hospital Geral de Parauapebas.

Após o atendimento, os policiais realizaram buscas nas proximidades da Praça dos Metais na tentativa de localizar o autor da agressão. Até o momento, no entanto, ninguém foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida.

Procurada nesta terça-feira (27), a Polícia Civil informou que “até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende o município”.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

