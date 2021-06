Com 77,33 km², de desmatamento Novo Progresso no ranking estadual só perde para Altamira

Semas prendeu motor serras usados no desmatamento em Novo Progresso (Foto:Reprodução) –

Os dados foram divulgados ontem pelo Jornalista Murillo Ferrari, da CNN, em São Paulo, e mostra que a área sob alerta para desmatamento na Amazônia Legal, em maio de 2021, bateu recorde mensal na série histórica mantida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) desde agosto de 2015 – e só foram validados os dados de 28 dias do mês.

Este é o terceiro mês seguido em que o índice bate recorde mensal, após o Inpe indicar a devastação de 580,55 km² em abril e de 367,61 km² em março. É também a primeira vez que o número ultrapassa 1.000 km² para esse mês.

No período de 1.º a 28 de maio foram detectados 1.180 km² de área desmatada em 4.148 alertas no Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), um aumento de 41% em relação aos 31 dias do mesmo mês em 2020 – ou de 82,9% ao se considerar os mesmos 28 dias.

Municípios Brasileiros

No período, os municípios com maior área desflorestada foram Altamira/PA, com 104 km², Labrea/AM, com 97,49 km², Novo Progresso/PA, com 77,33 km², Porto Velho/RO, 68,03 km², e Itaituba/PA, com 63,87 km².

“A permanecer a tendência nos próximos dois meses, a taxa oficial de desmatamento de 2021 (medida de agosto de um ano até julho do ano seguinte) poderá terminar com uma inédita quarta alta consecutiva”, completa o texto.

