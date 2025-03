Com a eliminação da Tuna, Paysandu é o único paraense na Copa do Brasil; veja quando o time joga

Papão também segue na Copa Verde e se prepara para a Série B (Jorge Luis Totti/Paysandu)

Papão está garantido na terceira fase do torneio nacional, enquanto Remo, Águia de Marabá e Tuna foram eliminados

A Tuna Luso terminou sua participação na Copa do Brasil na noite da última quinta-feira (13) diante do CSA-AL. No estádio Rei Pelé, em Maceió, a Águia Guerreira foi goleada por 5 a 0 e deu adeus à competição. Com isso, o Paysandu se torna o único time paraense no torneio nacional nesta temporada.

A equipe bicolor está garantida na terceira fase da competição e ainda não tem adversário definido. A vaga foi conquistada por conta do título da Copa Verde de 2024. Com a conquista, o Bicola não precisou passar pelas fases iniciais.

Os confrontos da terceira fase estão marcados para ocorrer nos dias 30 de abril e 21 de maio (ida e volta).

Nesta edição, quatro equipes paraenses se classificaram para a Copa do Brasil. Além da Tuna e do Papão, o Remo e o Águia de Marabá também disputaram a competição. O Azulão não deu sorte e foi eliminado ainda na primeira fase, ao ser goleado por 8 a 0 pelo Fluminense.

Já o Leão Azul chegou até a segunda etapa, mas caiu diante do Criciúma, com uma derrota de 2 a 1 no Mangueirão. A eliminação provocou a demissão do técnico Rodrigo Santana, que foi substituído por Daniel Paulista.

Assim, só restou o Paysandu como representante paraense na disputa. O clube deve conhecer o seu adversário nas próximas semanas. Enquanto isso, o Bicola também segue na Copa Verde e aguarda o retorno do Parazão para disputar as quartas de final, além de Série B.

Fonte: Aila Beatriz Inete e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/14:38:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...