Com apoio do Estado, Festival Paralímpico reúne mais de 260 crianças e adolescentes

(Foto:Reprodução) – O evento esportivo é nacional, e ocorreu em 124 cidades das 27 unidades federativas do Brasil

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) promoveu, neste sábado (14), a primeira edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa, nas modalidades de atletismo, bocha, futebol de 5. Com 264 crianças e jovens com idade de 7 a 17 anos (com e sem deficiência), inscritos gratuitamente, o evento foi realizado no Ginásio da Tuna Luso Brasileira, em Belém.

O evento esportivo é nacional, e ocorreu em 124 cidades das 27 unidades federativas do Brasil, das 8h às 11h30, deste sábado, com entrada livre. A segunda edição está prevista para o dia 20 de setembro.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, participou do Festival e ressaltou a importância do evento. “O Governo do Pará, por meio da Seel, realiza o programa Parádesporto para o fomento e inclusão dos nossos atletas paralímpicos, isso mostra o trabalho em prol dos nossos jovens que nos representam defendendo as cores da bandeira do Pará. Esse Festival Paralímpico, conta com a parceria dos nossos professores e do Comitê Paralímpico Brasileiro. Estaremos sempre apoiando e incentivando o esporte paraense, porque o esporte é felicidade”, disse o secretário da Seel.

O ginásio foi dividido em três estações, para que as modalidades ocorressem de forma simultânea. Professores e instrutores auxiliaram as pessoas com deficiências física e intelectual, com surdez ou autismo. Familiares acompanharam as disputas nas arquibancadas.

O evento inclui crianças sem deficiência, com o objetivo de promover interações entre participantes dos dois grupos e quebrar preconceitos em relação às capacidades de quem tem alguma limitação física, intelectual ou sensorial.

“Foi muito proveitoso o dia de hoje, estou feliz por esse momento, como professor do projeto Paradesporto da Seel, só queremos agradecer, primeiramente a Deus e depois às pessoas que nos apoiam com esse projeto. Tiveram atletas participando com mais de 17 anos, isso mostra que a inclusão não tem idade e aceitamos a todos”, disse o professor Valdir Aguiar. (Com )

