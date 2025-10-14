Com apoio do Estado, Remo Sub-18 conquista a Taça Brasil de Futsal

Foto:Reprodução | O time sub-18 de futsal do Clube do Remo sagrou-se campeão da 4ª edição da Taça Brasil da categoria, com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel),. A equipe azulina, que contou com suporte financeiro do Estado para participar da competição, goleou o Sesc de Brasília (DF) por 8 a 1 na final.

A competição ocorreu em Fortaleza (CE), entre os dias 5 e 11 de outubro, reunindo 16 clubes de vários estados. As equipes foram divididas em quatro grupos, e os dois melhores de cada chave avançaram para a fase eliminatória. O Remo encerrou a competição invicto, consolidando-se como o melhor time do torneio nacional.

O ala esquerdo João Pedro, 18 anos, destacou a importância do título e do apoio recebido. “Muito feliz pela conquista, que é muito importante para o nosso Estado, para o nosso clube. Mais uma vez, o Clube do Remo botando o Pará no topo do País. E agradecer à Seel, que através dos benefícios, da ajuda, fez com que essa viagem, esse sonho, se tornasse realidade. Somente agradecer por isso, tudo sendo possível, através da Seel. Que possam vir outros campeonatos e mais conquistas, mais visibilidade para nosso esporte”, disse o atleta.

Incentivo – O titular da Seel, Cássio Andrade, ressaltou o trabalho do Governo do Pará, por meio da Secretaria, no apoio a atletas paraenses. “Mais uma conquista para o nosso Estado do Pará. Isso mostra todo o trabalho do Governo do Pará, dando suporte financeiro para esses jovens realizarem sonhos, levando o nome do Pará ao topo das principais competições nacionais. O Remo foi campeão invicto, e só temos que parabenizar esses jovens. Só esse ano já apoiamos mais de mil atletas, em várias modalidades, para brilharem em nível nacional e internacional”, disse o secretário.

O apoio da Seel permite até três solicitações de apoio por atleta, a cada ano, sendo duas para competições nacionais e uma internacional. O incentivo financeiro é destinado principalmente a passagens, inscrições e hospedagem, garantindo que os atletas possam representar o Estado com segurança e tranquilidade.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...