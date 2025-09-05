Com Arrascaeta protagonista, Uruguai vence Peru e vai à Copa do Mundo 2026

Arrascaeta comemora seu gol em Uruguai x Peru, pelas Eliminatórias • Divulgação/Seleção Uruguaia

Celeste Olímpica confirmou uma vaga no Mundial que será disputado em Canadá, Estados Unidos e México.

O Uruguai venceu o Peru por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (4), em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Rodrigo Aguirre, ex-Botafogo, Arrascaeta e Viñas marcaram os gols da vitória dos mandantes no Centenário de Montevidéu. Além do gol, o meia-atacante do Flamengo ainda combinou com Varela no lance do primeiro tento. A dupla rubro-negra foi destaque no triunfo.

O resultado garantiu a Celeste Olímpica na próxima Copa do Mundo. Os comandados de Marcelo Bielsa atingiram 27 pontos na tabela. O Peru, por sua vez, desperdiçou a última oportunidade de classificação e está fora da disputa.

Na próxima rodada, o Uruguai encara o Chile, em Santiago, para encerrar sua participação nestas Eliminatórias. O Peru recebe o Paraguai, outro classificado para a Copa do Mundo, em Lima.

Como foi o jogo?

Domínio total dos uruguaios. Ciente da necessidade do resultado para se classificar à Copa, a equipe de Marcelo Bielsa entrou pressionando, mas esbarrou no início pegado do Peru. Foram diversas faltas, e o primeiro amarelo veio antes dos cinco minutos.

Aos 13, o Uruguai conseguiu abrir o placar com Rodrigo Aguirre. Arrascaeta fez boa jogada e lançou Varela, que cruzou na medida para o ex-Botafogo balançar as redes no Centenário. Um toque rubro-negro no gol.

Depois do tento, a Celeste Olímpica acabou perdendo campo e viu a seleção peruana crescer no jogo. Quevedo e Yotún tiveram as melhores oportunidades no ataque, enquanto Gallese salvava na defesa.

Os uruguaios até tentaram se aproveitar dos espaços para encaixar contra-ataques, mas o placar não mudou mais em primeiro tempo tenso.

Na volta dos vestiários, o jogo ficou ainda mais aberto. As equipes trocaram grandes chances, sem que o golpe definitivo aparecesse. Mais uma vez, o time de Bielsa se aproveitou do brilho de um jogador do Flamengo para decidir a partida.

Foi de Arrascaeta o gol que encaminhou a vitória em Montevidéu. Os papéis se inverteram: Varela cruzou, Rodrigo Aguirre ajeitou, e o camisa 10 da Gávea acertou um lindo chute para ampliar.

Com o 2 a 0, o Uruguai relaxou na partida contra uma seleção peruana já entregue. Com o Peru totalmente desorganizado, a Celeste teve diversas oportunidades para ampliar, mas capricharam demais.

Quando a partida já se encaminhava para o apito final, os mandantes ampliaram e decretaram a vitória tranquila. Valverde cruzou e Viñas, de perna esquerda, venceu Gallese e deu número finais à partida.

No fim, vitória, classificação e objetivo cumprido para os comandados de Bielsa.

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/08:27:53

