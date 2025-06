Com auxílio de cão farejador, agentes da BIF Candiru apreendem mais de 6kg de entorpecentes

Drogas apreendidas estavam na mala do passageiro que foi conduzido à delegacia da Polícia Civil na Base Candiru — Foto: Polícia Militar / Divulgação

O material ilícito estava escondido no fundo falso da mala de um passageiro,

Agentes de segurança que atuam na Base Integrada Fluvial (BIF) Candiru, no estreito de Óbidos, oeste do Pará, apreenderam mais de 6kg de entorpecentes, durante fiscalização realizada na tarde de quinta-feira (19).

As embalagens com entorpecentes foram localizadas com auxílio do cão farejador Tupã. Era por volta das 14h10, quando a fiscalização foi iniciada na embarcação F/B San Marino II, que navegava no Rio Amazonas na linha Manaus-AM/Belém-PA.

Durante buscas na bagagem de um passageiro em atitude suspeita, os agentes verificaram que havia um fundo falso em uma mala preta. Ao retirar o fundo falso, os agentes localizaram 5 tabletes de material entorpecente, sendo 4 tabletes de Skunk, pesando aproximadamente: 5,309 kg e 1 tablete de Oxi, pesando aproximadamente 1,324 kg, assim como a quantia de R$ 754,00.

O passageiro foi conduzido à BIF Candiru e apresentado à autoridade policial na delegacia de Polícia Civil, assim como o material apreendido.

