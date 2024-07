Com aviões Embraer A-29, exercício no coração da floresta amazônica é realizado pela Força Aérea Colombiana

(Foto: Fuerza Aérea Colombiana) – O portal colombiano Webinfomil informa que a Força Aérea Colombiana (FAC) realizou um exercício militar altamente exigente no extremo sul do país, na fronteira com o Brasil, em um esforço significativo para melhorar a capacidade de resposta a emergências.

Chamado de “Poseidon Amazonas 2024”, esse exercício aconteceu em Letícia, no coração da Amazônia colombiana, cidade vizinha de Tabatinga (AM), com o objetivo de treinar tripulações e comandos especiais em procedimentos de recuperação de pessoal em ambientes de selva.

O exercício envolveu uma variedade de aeronaves de asas fixas e rotativas, incluindo o Embraer A-29 Super Tucano, o Cessna 208 Caravan e o helicóptero UH-60 Black Hawk.

A abertura do evento foi marcada pela demonstração da equipe militar de paraquedismo “Gules Eagle”, cujos membros desceram de cerca de 7.000 pés (2.130 metros) de altitude, sublinhando a presença e capacidade operacional da Força Aérea em todas as regiões do país, e coincidindo com as festividades nacionais de julho.

Durante o “Poseidon Amazonas 2024”, foram realizadas missões de treinamento com foco no aprimoramento das capacidades da FAC, como apoio aéreo aproximado às tropas em solo e operações de busca e salvamento em combate. Estas atividades procuram praticar e integrar os procedimentos das diferentes equipas e reforçar o conhecimento e o trabalho em equipe, essenciais em situações de emergência.

O bioma Amazônia, com sua vegetação densa e terreno de difícil acesso, proporcionou um ambiente desafiador e realista para essas manobras. A escolha deste cenário reflete a intenção da FAC de estar preparada para atuar em qualquer ponto do território nacional, mesmo nas condições mais extremas. A floresta amazônica apresenta desafios únicos que exigem habilidades especializadas e alta coordenação entre as diversas unidades da Força Aérea.

Segundo o Webinfomil, exercícios como este são essenciais para melhorar a experiência do pessoal da FAC. A experiência adquirida no “Poseidon Amazonas 2024” fortalece não apenas a capacidade de busca e salvamento em combate, mas também a capacidade de resposta a catástrofes naturais, acidentes e qualquer eventualidade que coloque em risco a integridade da população. A prática constante e a preparação minuciosa são fundamentais para garantir que a FAC possa cumprir a sua missão de salvar vidas em ambientes difíceis.

Fonte: estadodoparanews e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2024/10:53:32

