Com ciúmes, homem agride ex-mulher e cunhada no Pará
(Foto: Ilustração) – O suspeito foi preso pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.
Durante a manhã desta quarta-feira (03/09), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Paragominas, prendeu em flagrante um homem por lesão corporal no contexto da violência doméstica, ocorrido no bairro Trecho Seco.
De acordo com relato da vítima à autoridade policial, o ex-companheiro agiu motivado por ciúmes e a agrediu fisicamente com vários chutes, que a derrubaram ao chão, mesmo assim, as agressões continuaram. A irmã da mulher também foi empurrada, agredida com capacete e teve o celular danificado pelo indivíduo ao tentar registrar os fatos.
Após a ocorrência, a mulher requereu medidas protetivas de urgência e a equipe policial logrou êxito na prisão em flagrante do autor, que foi localizado em seu local de trabalho. Ele foi levado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.
Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/16:54:57
