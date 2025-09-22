Com dois gols de Andreas Pereira, Palmeiras vence o Fortaleza

Andreas Pereira comemora gol pelo Palmeiras — Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Alviverde teve dificuldades no primeiro tempo, mas teve grande atuação na etapa complementar para ganhar por 4 a 1.

O Palmeiras decidiu utilizar reservas contra o Fortaleza, no Allianz Parque, neste sábado (20), pela 24ª rodada do Brasileirão. Embora tenha aberto o placar logo aos 9 minutos com Raphael Veiga, de pênalti, o Alviverde levou o empate ainda no primeiro tempo e não conseguiu dominar o jogo como gostaria.

Na segunda etapa, porém, a partida foi muito diferente. Veloz, intenso e pressionando desde o princípio, o time paulista bombardeou a meta adversária, fez o 2 a 1 com Sosa, e depois contou com duas belas finalizações de Andreas Pereira para fechar o placar em 4 a 1.

Segundo o técnico Abel Ferreira, depois de um primeiro tempo difícil, foi necessário fazer ajustes na equipe:

“Fizemos poucos ajustes na segunda parte, e às vezes os jogos são como as lutas. Às vezes o adversário se fecha bem, temos que agredir, ser objetivos, e o adversário com nosso ritmo, não ia aguentar, independente se entraram os jogadores mais ou menos utilizados”

Com o resultado, o Palmeiras fica a um ponto do líder Flamengo, que joga neste domingo (21) contra o Vasco.

Everaldo Marques diz acreditar que Ancelotti não vai convocar Neymar para Copa

Santos x São Paulo

Também neste domingo os outros três grandes do estado entram em campo. Santos e São Paulo fazem o clássico às 20h30, na Vila Belmiro.

O Peixe não terá Neymar, lesionado, e Igor Vinícius e Zé Ivaldo, suspensos. Por outro lado, o meia Rollheiser está de volta depois de cumprir suspensão.

Já o tricolor não contará com o lateral-direito Cédric, que está com uma virose, e o atacante Tapia, suspenso, enquanto Lucas e Oscar seguem fora. A expectativa é de um São Paulo com muitos reservas, uma vez que jogará na quinta contra a LDU pela Libertadores.

Corinthians

O Corinthians joga às 17h30 contra o Sport, no Recife. O Alvinegro terá o retorno de três atletas: Breno Bidon, José Martínez e Raniele. Por outro lado, Gui Negão e Garro serão desfalques.

Fonte CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/08:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...