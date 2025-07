Com Dorival sob pressão, Corinthians empata com o líder Cruzeiro em Itaquera

Com Dorival sob pressão, o Corinthians ficou no empate sem gols com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O Timão até teve chances para vencer o jogo, mas pecou no ataque e não conseguiu balançar as redes defendidas pelo Cássio.

O resultado muda pouca coisa na tabela de classificação. A equipe alvinegra segue na décima posição, agora com 20 pontos. Do outro lado, a Raposa atinge 34 pontos e garante a permanência na liderança do torneio, pelo menos nesta rodada.

O Corinthians tem mais uma pedreira pela frente. No sábado, às 18h30 (de Brasília), o time enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O confronto antecede o primeiro clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Já o Cruzeiro volta a campo um dia depois, no domingo, diante do Ceará. O embate no Mineirão está agendado para as 16h.

O jogo – O início do jogo foi de total domínio do Cruzeiro. Logo aos sete minutos, os visitantes apresentaram as credenciais através de um chute de longe de Kaio Jorge, defendido por Hugo Souza. Aos dez, o atacante recebeu um cruzamento rasteiro na pequena área e tentou bater de primeira, mas furou.

O Corinthians equilibrou as ações e chegou com perigo pela primeira vez aos 23 minutos. Memphis Depay soltou um foguete em cobrança de falta e parou em boa defesa do goleiro Cássio.

A equipe alvinegra até conseguia conter o ímpeto ofensivo da Raposa, mas pecava no último terço do campo. O time descolou algumas escapadas em lançamentos para Memphis, que em todas elas acabou perdendo na velocidade para os defensores.

O Timão voltou ligado do intervalo e assustou Cássio aos cinco minutos. Talles Magno ajeitou da esquerda para o meio e chutou colocado, no canto, tirando tinta da trave. Aos 12, o Cruzeiro respondeu com uma finalização a média distância de Kaiki, defendida por Hugo Souza.

O Corinthians voltou a atacar aos 30 minutos. Garro disparou pela esquerda e lançou Memphis Depay, que dominou na entrada da área e bateu firme, mas Cássio agarrou. A Raposa respondeu aos 37, em cobrança de falta de Matheus Pereira que passou muito perto da meta corintiana.

Aos 43, por pouco Memphis não estufou as redes. O holandês arriscou de longe e exigiu grande defesa de Cássio. Já aos 44, Gustavo Henrique desviou de cabeça após cobrança de escanteio na área e viu Villalba afastar quase em cima da linha.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/07:00:23

