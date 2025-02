Com estrutura pronta, ponte de R$ 200 milhões entre Tocantins e Pará não é usada por falta de acessos

Ponte sobre o rio Araguaia entre Xambioá e São Geraldo do Araguaia (PA) — Foto: Denit/Divulgação

Obra lançada durante o governo Temer está 95% pronta, mas não pode ser utilizada. Atualmente, a travessia é feita através de balsas.

Após mais de dois anos de atraso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que a previsão para entrega da ponte sobre o rio Araguaia, na divisa entre Tocantins e Pará, será para o segundo semestre de 2025. A obra da ponte é avaliada em R$ 204,2 milhões e está 95% pronta, mas não pode ser utilizada porque os acessos à estrutura não foram construídos.

A ponte liga os municípios de Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA). A estrutura vai compor a BR-153, que é uma das principais vias para escoar a produção da fronteira agrícola chamada de Matopiba, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Atualmente a travessia é feita através de balsas.

De acordo com o DNIT, a construção da ponte teve um contrato diferente da obra para contrução dos acessos. O investimento para construir os acessos é de aproximadamente R$ 28,6 milhões (veja nota abaixo).

Os acessos serão construídos no km 151,56 da rodovia ao km 151,87 do lado do Pará, e nos km 1,20 ao km 2,90 do Tocantins. O órgão não especificou a data em que serão entregues.

Segundo a Prefeitura de Xambioá, ainda falta a União realizar o pagamento de indenizações aos proprietários dos terrenos para começar as obras dos acessos. Em nota, o Dnit afirmou que audiências conciliatórias para discutir as indenizações estão marcadas para esse mês de fevereiro na Justiça Federal e “por isso, ainda não houve pagamentos”.

Quando ficar pronta, a ponte terá 1.724 metros de extensão e a expectativa é que mais de 1,5 milhão de pessoas sejam beneficiadas. Quem está responsável pela construção da ponte é o Consórcio A. Gaspar/Arteleste/V. Garambone.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social do governo federal, os acessos à ponte sobre o Rio Araguaia terão extensão de 2.010 metros, sendo 310 metros de extensão no lado do Pará e outros 1.700 metros de extensão no lado do Tocantins.

Os acessos serão feitos com plataforma de 12 metros de largura de pista e acostamento e calçadas com 1,50 metros de largura para cada lado. Esses acessos também contarão com a implantação de vias marginais à rodovia.

O contrato para a obra da ponte estava assinado desde 2017, no governo Temer. A primeira previsão para o início da construção era 2018 com estimativa de três anos para a entrega. Mas a obra foi alvo de disputa judicial e a ordem de serviço só foi assinada pelo DNIT em 2020.

O valor da construção também sofreu alterações ao longo dos anos. Quando anunciada pelo governo Temer, a obra estava orçada em R$ 132 milhões. Quase três anos depois, a ordem de serviço previa os custos com o projeto em R$ 157 milhões. Agora, segundo o DNIT, os valores somados de ponte e acessos devem ultrapassar R$ 232,8 milhões.

Íntegra da nota do DNIT

O DNIT informa que a Ponte Rodoviária sobre o Rio Araguaia, em Xambioá, na BR-153/TO, atualmente com 95% dos serviços concluídos, tem um contrato diferente da obra de construção dos acessos. Está sob responsabilidade do Consórcio A. Gaspar/Arteleste/V. Garambone, com investimento de aproximadamente R$ 204,2 milhões.

A obra de construção dos acessos à ponte, km 151,56 ao km 151,87 (PA) e km 1,20 ao km 2,90 (TO) tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2025. O investimento é de aproximadamente R$ 28,6 milhões.

Com relação à indenização, as primeiras audiências conciliatórias na Justiça Federal estão marcadas para este mês de fevereiro. Por isso, ainda não houve pagamentos.

Fonte: Brenda Santos, g1 Tocantins e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2025/14:32:11

