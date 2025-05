Com gol de estreante, São Paulo empata com Libertad e vai às oitavas da Libertadores

Foto: Reprodução | O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Libertad nesta quarta-feira, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Aguilar abriu o placar para os paraguaios. Já o garoto Lucca, estreante da noite, deixou tudo igual para o Tricolor. O duelo foi marcado pela expulsão precoce do volante Alisson, aos 16 minutos do primeiro tempo, o que condicionou a partida.

Com o resultado, o São Paulo assegurou a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas, se vencesse, poderia ter não só garantido a classificação como também a liderança do Grupo D.

O empate também manteve o jejum de vitórias em casa do São Paulo nesta edição da Libertadores. O time comandado por Luis Zubeldía bateu todos os seus adversários como visitante, mas, atuando diante de sua torcida, ficou no 2 a 2 com o Alianza Lima, do Peru, e, agora, no 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando recebe o Grêmio, no Morumbis, às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Já pela Libertadores o Tricolor enfrenta o Talleres, também em casa, dia 27 de maio, às 19h (de Brasília), fechando a fase de grupos.

O jogo

O São Paulo teve uma única grande oportunidade no primeiro tempo. Logo aos dez minutos, Ferreirinha tabelou com Marcos Antônio na entrada da área, levou para o meio e bateu cruzado, obrigando Morinigo a fazer ótima defesa.

Expulsão

Seis minutos depois, o fato que mudou a tônica da partida. Alisson acabou sendo expulso bem no início da partida após forte entrada em Marcelo Fernández. O volante tocou na bola primeiro, mas o árbitro entendeu que houve força excessiva na jogada e optou por puni-lo com o cartão vermelho.

A partir daí o São Paulo, que tinha o controle da partida sem grandes esforços, passou a ter de correr mais, ocupar melhor os espaços em campo por estar em desvantagem numérica, mas, ainda assim, não correu grandes riscos de sofrer o gol.

A única chance que o Libertad teve ao longo do primeiro tempo foi aos 28 minutos, em bola parada. Espinoza aproveitou o escanteio da esquerda para subir mais alto que a marcação são-paulina e cabecear próximo à trave do goleiro Rafael.

Ferreirinha quase abre o placar

Logo aos quatro minutos do segundo tempo Ferreirinha teve uma grande oportunidade de abrir o placar para o São Paulo. O atacante recebeu com liberdade pelo meio, ficou mano a mano com o zagueiro, limpou a marcação, mas, ao tocar na saída do goleiro, mandou para fora.

Já aos 16 minutos foi a vez de Marcos Antônio aproveitar a sobra do chute de Ferreirinha, que explodiu na marcação, para também arriscar de fora da área, mandando no cantinho e assustando o goleiro Morinigo.

Alan Franco perde gol feito

Mesmo com um a menos, o São Paulo continuou marcando presença no campo de ataque e por pouco não balançou as redes aos 25 minutos, quando Enzo Díaz fez o cruzamento, André Silva desviou e Alan Franco completou de primeira no segundo pau, cara a cara com o goleiro, mas mandou para fora.

Tricolor é castigado

Sem conseguir converter suas oportunidades, o São Paulo acabou sendo castigado aos 29 minutos. Ramírez cobrou falta para o meio da área e Aguilar apareceu para desviar de cabeça, sem chances para o goleiro Rafael. Assim, o Libertad garantiu o importante triunfo fora de casa para se manter vivo na briga pela liderança do Grupo D.

Estreante salva a noite do São Paulo

Mas, quando todos imaginavam que seria mais uma noite frustrante no Morumbis, o garoto Lucca, estreante da noite, decidiu ser o herói para os mais de 46 mil são-paulinos nas arquibancadas. Aos 44 minutos do segundo tempo, o jovem revelado em Cotia recebeu pela esquerda, passou pela marcação e bateu firme, sem chances para o goleiro, garantindo o empate salvador ao Tricolor e a classificação para as oitavas de final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 LIBERTAD (PAR)

Local: Morumbis, em São Paulo

Data: 14 de maio de 2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Cristian Aguirre (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Público: 46.996 torcedores

Renda: R$ 3.142.167,50

Gols: Aguilar, aos 29 do 2ºT (Libertad); Lucca, aos 44 do 2ºT (São Paulo)

Cartões amarelos: Caballero, Sanabria (Libertad)

Cartão vermelho: Alisson (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Luciano), Ruan (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar (Pablo Maia); Lucas Ferreira (Lucca), Ferreirinha (Ferraresi) e André Silva.

Técnico: Luis Zubeldía.

LIBERTAD: Rodrigo Morinigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Thomas Guitérrez e Matias Espinoza; Álvaro Campuzano (Lucena), Hernesto Caballero, Lucas Sanabria (Hugo Martínez), Alexis Fretes (Melgarejo) e Marcelo Fernández (Alcaraz); Roque Santa Cruz (Aguilar).

Técnico: Sergio Aquino.

Fonte: UOL

