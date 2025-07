Com gol de Memphis, Corinthians vence Palmeiras na Copa do Brasil

Victor Aznar/Sports Press Photo/Getty Images | Para o confronto da volta, o Timão pode empatar e ainda assim classificará para as quartas de final da competição.

Na noite desta quarta-feira (30/7), o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras por 1 x 0, na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o confronto da volta, o Timão pode empatar e ainda assim classificará para as quartas de final.

Na primeira etapa, o jogo estava equilibrado até que desequilibrou para um lado. Gustavo Gómez acertou Memphis Depay dentro da área e juiz marcou pênalti. Na cobrança, uri Alberto bateu aberto, Weverton voou até o canto e espalmou a bola para longe Já no final do primeiro tempo, a melhor chance do Palemiras. Aos 43, André Ramalho salvou em cima da linha finalização de Giay e o empate permaneceu na primeira metade.

No segundo tempo, isso mudou. Aos 34 minutos do segundo tempo, Garro cobrou falta rápido e achou Matheuzinho no lado direito, o lateral olhou para área e para lá cruzou, Depay aproveitou o cruzamento e de cabeça abriu o placar do jogo.

O Palmeiras até chegou a empatar, mas gol foi anulado por impedimento de Gustavo Gómez.

As equipes voltam a campo no domingo (3/8) para a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o Fortaleza, às 16h, na Neo Química Arena. Já o Palmeiras, joga contra o Vitória, às 19h30, no Barradão. O jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil acontece na quarta-feira (6/8), às 21h30, no Allianz Parque.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/11:07:44

