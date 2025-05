Com gol de Pedro, Flamengo vence Botafogo-PB e garante vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Pedro marcou contra Botafogo-PB, pela Copa do Brasil — Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Rubro-negro marcou duas vezes com apenas seis minutos do primeiro tempo.

Sem dar margem ao azar, o Flamengo venceu por 4 a 2 o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, no Maracanã. Mesmo tirando o pé no segundo tempo, o rubro-negro avançou com tranquilidade às oitavas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo começou a etapa inicial de forma frenética. Com gols de Danilo e Pedro, o placar estava em 2 a 0 com apenas seis minutos. A equipe continuou em cima e, a partir da superioridade técnica, ampliou a vantagem com Varela, aos 20. Com 3 a 0, o rubro-negro baixou o ritmo, e Botafogo-PB diminiuiu o placar com Henrique Dourado.

Na primeira chegada do Flamengo no segundo tempo, Evertton Araújo acionou Varela, que cruzou na área. A bola passou por Pedro, mas chegou na cabeça de Cebolinha, que ampliou para o rubro-negro. Do outro lado, Rodrigo Alves descontou com um belo chute de primeira da entrada da área.

O time de Filipe Luís tem pela frente o Palmeiras, fora de casa, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

