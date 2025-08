Com gol no final, Corinthians empata com Fortaleza pelo Brasileirão

Memphis Depay entrou no segundo tempo da partida em Itaquera | Foto: Luis moura/Gazeta Press

Breno Lopes abriu o placar para o Leão do Pici, mas Carrillo deixou tudo igual em Itaquera.

Corinthians e Fortaleza empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (3), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os visitantes ficaram à frente no placar em quase toda a partida, mas o Timão buscou a igualdade nos acréscimos, com Carrillo.

Com um time repleto de reservas, o Timão viu o Fortaleza marcar logo no começo de partida, com Breno Lopes, em jogada de falha da defesa corintiana. Mesmo com a entrada de titulares no intervalo, o Alvinegro demorou para superar o bloqueio defensivo adversário, que segurou a vantagem até os instantes finais, quando Carrillo foi às redes.

O Timão, que tem como foco a eliminatória contra o Palmeiras na Copa do Brasil, chegou ao seu quarto jogo sem vencer no Brasileiro.

Já o Fortaleza, no Brasileiro, venceu apenas um dos últimos nove jogos. Com Renato Paiva, que assumiu a equipe recentemente, é o segundo empate. De quebra, a equipe nordestina desperdiçou a oportunidade de vencer Corinthians em São Paulo pela primeira vez na história do confronto.

O Corinthians subiu para a 10ª posição do Brasileiro, com 22 pontos. O Leão do Pici, por outro lado, segue na 18ª colocação, com 18 unidades.

O Timão volta a entrar em campo nesta quarta-feira (6), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time encara o Juventude, fora de casa, na próxima segunda-feira (11).

O Fortaleza, por sua vez, vai receber o Botafogo no próximo sábado (3), pelo Brasileirão.

Breno Lopes marca no início

O Fortaleza abriu o placar logo aos seis minutos, com Breno Lopes. O ponta-esquerda recebeu passe em profundidade de Matheus Pereira e, nas costas de Félix Torres, levou a melhor contra o goleiro Hugo Souza.

Timão tenta reação

O Corinthians, empurrado por sua torcida, buscou a reação pouco tempo após o baque sofrido. Aos sete minutos, Angileri recebeu em boas condições e finalizou forte para defesa de Vinicius Silvestre. Aos 12, mais uma chance com o lateral-esquerda, dessa vez com arremate na trave.

Não é assim, Romero!

O Corinthians seguiu em cima e quase empatou com Romero, aos 32 minutos, na pequena área. O camisa 11 recebeu cruzamento rasteiro de Breno Bidon e, desequilibrado, finalizou por cima.

Dorival chama a cavalaria

Assim como fez contra o Botafogo, o técnico Dorival Júnior sacou quatro jogadores no intervalo para levar a campo os considerados titulares. Matheuzinho, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto entraram nas vagas de Félix Torres, Ryan, Talles Magno e Romero.

Quase, Yuri!

A primeira grande chance do Corinthians na volta do intervalo foi aos 22 minutos, com Yuri Alberto. O camisa 9 recebeu inversão de Breno Bidon, mas perdeu ângulo após a bola correr e finalizou sem direção.

Pressão ineficiente

Nos minutos finais, o Corinthians empurrou ainda mais o Fortaleza, que não conseguia sair do campo de defesa. Os comandados de Dorival Júnior, porém, não mostravam eficiência perto da meta adversária e não exigiam grande esforço de Vinicius Silvestre.

Carrillo marca!

Faltando poucos minutos para o final da partida, Carrillo anotou o gol de empate do Corinthians, aproveitando rebote de defesa de Vinicius Silvestre. O meia peruano levou a Fiel Torcida à loucura na Neo Química Arena.

Corinthians 1 x 1 Fortaleza

Corinthians

Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan (Rodrigo Garro), Charles e Breno Bidon; Dieguinho (Carrillo), Talles Magno (Memphis Depay) e Romero (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

Fortaleza

Vinicius Silvestre; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Martínez); Marinho (Herrera), Breno Lopes (Zé Welison) e Deyverson (Lucero). Técnico: Renato Paiva.

Motivo: 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 3 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols

Corinthians: Carrillo (48min/2ºT)

Fortaleza: Breno Lopes (6min/1ºT)

Cartões amarelos

Corinthians: nenhum

Fortaleza: Lucca Prior e Zé Welison

Fonte: Gazeta Esportiva

