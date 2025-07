Com gols de João Pedro, Fluminense é eliminado pelo Chelsea na Copa do Mundo de Clubes

Arias lamenta eliminação na Copa do Mundo de Clubes — Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Agência O Globo

O brasileiro João Pedro, formado na base tricolor, marcou os dois gols da vitória inglesa. O Chelsea aguarda o vencedor de PSG x Real Madrid para conhecer o adversário da grande decisão.

Não deu. O Fluminense está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. O último time brasileiro na competição se despediu nesta terça-feira (08), com a derrota por 2 a 0 para o Chelsea (Inglaterra) na semifinal. Os times se enfrentaram no MetLife Stadium, sob calor de 36ºC, em Nova Jersey (EUA).

Agora, o time inglês aguarda o vencedor de Paris Saint-Germain (França) x Real Madrid (Espanha) para saber quem enfrenta na grande decisão, no domingo (13). As equipes duelam nesta quarta-feira (09), a partir das 16h (Brasília), também em Nova Jersey.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Chelsea começou tomando mais iniciativa. Aos 9, Palmer lançou bola na área do Fluminense, Enzo Fernández dividiu com Ignácio e o goleiro Fábio apareceu para afastar o perigo com um soco.

Um erro na saída de bola, aos 17 minutos, acabou terminando em gol dos ingleses. Thiago Silva afastou mal, a bola sobrou para o brasileiro João Pedro, que finalizou e fez um golaço para abrir o placar. O jogador, formado na base do Flu, não comemorou e fez sinal de “desculpas” à torcida tricolor.

Os Blues seguiram pressionando e chegaram mais uma vez com perigo no lance seguinte ao gol. Malo Gusto cabeceou após cruzamento de Pedro Neto, mas parou na defesa de Fábio.

A primeira chegada do Fluminense teve desfecho impressionante. Aos 25 minutos, Cano tabelou com Hércules, que entrou na área, ficou cara a cara com o goleiro Sánchez e finalizou. Cucurella apareceu e tirou a bola em cima da linha para evitar o empate tricolor.

A torcida brasileira voltou a se encher de esperança, dez minutos depois, quando a bola bateu no braço de Chalobah após cobrança de falta de Renê. O juiz francês François Letexier chegou a marcar pênalti, mas foi chamado pelo VAR e voltou atrás.

Segundo tempo

O início da segunda etapa parecia uma reprise da primeira. Com espaço, foi o Chelsea quem criou as chances de maior perigo. Aos 3 minutos, Palmer passou para Caicedo, que finalizou por cima do gol de Fábio.

Novo erro na saída de bola deu mais uma chance aos Blues. Aos 7 minutos, Enzo recuperou a bola para os ingleses e passou para Cucurella finalizar.

Em seguida, foi a vez do Flu. Everaldo (enfim) finalizou após receber passe de Arias, mas o goleiro Sánchez fez a defesa. O Tricolor continuou no ataque e teve mais uma finalização nos pés de Renê, mas a bola parou na zaga inglesa, que armou contra-ataque e chegou ao segundo gol.

Palmer ganhou a dividida e acionou Enzo Fernández, que lançou João Pedro pela esquerda. O atacante brasileiro arrancou, entrou na área, driblou Ignácio e lançou uma pancada de perna direta. A bola ainda pegou do lado de dentro do travessão superior antes de entrar, sem chance para defesa de Fábio.

Apesar da desvantagem, o Fluminense seguiu sem levar perigo ao gol do Chelsea e o jogo seguiu morno. Renata Gaúcho apostou em mudanças no time, como a entrada do estreante Soteldo – contratado especialmente para a disputa da Copa de Clubes.

Já nos acréscimos, Caicedo perdeu a bola na frente da área, que sobrou para Arias. O colombiano desperdiçou o presentou ao errar o passe, mas Cucurrella cortou errado e a bola sobrou para Canobbio fora da área. O atacante do Fluminense faz o chute, mas parou em Sánchez.

Campanha tricolor

Fase de grupos

A estreia do Flu na Copa do Mundo de Clubes terminou com placar que não conta exatamente o que foi a partida. O time brasileiro foi melhor que Borussia Dortmund (Alemanha) durante todo jogo, em Nova Jersey, e colecionou chances de gol. Apesar da pressão, parou no goleiro Kobel e a partida terminou empatada por 0 a 0.

O que não faltou foi emoção no segundo jogo do Fluminense na fase de grupos, contra o Ulsan HD. Os brasileiros saíram na frente, em Nova Jersey, com Arias; mas, Jin-Hyun e Won-Sang marcaram e colocaram os japoneses em vantagem ainda no primeiro tempo. A virada, porém, não abalou o Flu. Nonato, Freytes e Keno balançaram as redes no segundo tempo e garantiram a primeira vitória tricolor, por 4 a 2.

O Fluminense entrou em campo contra o Mamelodi Sundowns (África do Sul), em Miami, sabendo que um empate já garantiria a equipe nas oitavas de final. E foi o que aconteceu: os times não marcaram, em partida de pouca criatividade, e o brasileiro avançou em segundo lugar do grupo F.

Mata-mata

No início do mata-mata, o Tricolor teve logo um duelo contra um time europeu pela frente – e não se intimidou. O Fluminense venceu a vice-campeã da Champions League, Inter de Milão (Itália), por 2 a 0. Germán Cano e Hércules balançaram as redes e confirmaram a vaga nas quartas.

Em seguida, enfrentou a grande surpresa da competição até ali: o Al-Hilal (Arábia Saudita), que deixou o Manchester City, um dos favoritos ao título, para trás nas oitavas. Mas, a festa foi brasileira mais uma vez. Martinelli e Hércules garantiram a vitória tricolor por 2 a 1.

Fonte: CNN BRASIL

