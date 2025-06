Com gols de Pedro Rocha, Remo vence o Athletic de virada em Minas

Foto: Reprodução | Pedro Rocha marca mais dois e dispara na artilharia da Série B com 8 gols pelo Remo | Samara Miranda, ascom Remo

Clube do Remo vence o Athletic por 2 a 1 na Série B, com destaque para Pedro Rocha, Jaderson e Marcelo Rangel. Primeira vitória fora de Belém foi emocionante e fundamental para o time se reaproximar do G-4

Aespera terminou e o Clube do Remo volta a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro depois de duas partidas na competição, além de conquistar o primeiro triunfo longe de Belém. E os festejos não param por aí, pois o português António Oliveira também encerra um longo jejum e volta a comemorar três pontos em partidas oficiais depois de um ano de constantes frustações. Mas foi um desempenho conquistado totalmente no sofrimento pois só foi conquistado praticamente no lance final.

Neste domingo (29), o Leão Azul Paraense conseguiu superar uma atuação difícil e garantiu uma vitória fundamental contra o Athletic. A partida, válida pela 14ª rodada, aconteceu na Arena Sicredi, em São João del Rei, e terminou com o placar de 2 a 1 a favor do Leão. O destaque do jogo foi Pedro Rocha, que marcou os dois gols do Remo na fase final do confronto, garantindo a vitória, mas também há de se destacar grandes méritos ao goleiro Marcelo Rangel pelas defesas fundamentais e até o meia Jaderson que mudou o desempenho remista ao ser acionado no 2º tempo. O gol do Athletic foi marcado por Ronaldo Tavares, que tentou reagir, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

TEMPOS DISTINTOS E VITÓRIA HEROICA CONQUISTADA NO FINAL

O primeiro tempo foi marcado por uma forte atuação do goleiro Marcelo Rangel, do Remo, que fez pelo menos três defesas importantes para evitar o gol do adversário. Logo no começo, aos 1 minuto, ele espalmou uma pancada de David Braga. Aos 18 minutos, fez uma defesa incrível em um chute de Neto Costa, que bateu dentro da pequena área. E aos 25 minutos, salvou novamente, defendendo um chute de Max, que fez uma jogada pela esquerda. Apesar das boas chances criadas pelo Athletic, o Remo conseguiu segurar o placar sem gols na primeira etapa, com destaque para as tentativas de Pedro Rocha, que criou algumas boas oportunidades, mas sem muito perigo.

Na segunda metade do jogo, o Athletic voltou com mais força e intensidade, pressionando bastante o time do Remo. Aos 15 minutos, Ronaldo Tavares abriu o placar para o time mineiro e deu um drama ainda maior na partida para os remistas. Na sequência, uma intensa pressão começou a realizar pelos donos da casa na busca por mais um gol. Mesmo assim, o Leão conseguiu resistir. António Oliveira realiza diversas mudanças, entre elas as entradas de Marrony e Jaderson, que deram melhor mobilidade ao Leão. E na reta final, Pedro Rocha brilhou novamente ao marcar dois gols decisivos, garantindo a vitória do time paraense, com gol de pênalti, aos 31 e no lance final, aos 49 minutos, após jogada de Jaderson, que garantiu os três pontos.

Com a vitória, o Leão Azul Paraense sobe na classificação para a quinta colocação da Série B, com agora 23 pontos conquistados e só fica atrás do Avaí, que é o quarto colocado pelo saldo de gols. A próxima partida azulina irá acontecer no dia 5 de julho, contra o Cuiabá, às 16h, no Estádio Mangueirão, no qual passa a ser considerado um autêntico confronto direto entre os dois times pela proximidade de Leão e Dourado. Vale destacar que o time paraense ainda poderá cair uma posição na classificação justamente para o Cuiabá que irá encerrar a rodada diante do Botafogo-SP.

