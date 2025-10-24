Com histórico de feminicídio, homem é preso por sequestrar e tentar matar ex-companheira no PA

Na casa do homem, policiais encontraram armas, munições, documentos falsos e carimbos médicos. Prisão foi convertida em preventiva.

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (22) por sequestro e tentativa de feminicídio no município do Acará, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi identificado como Fábio Júnior Nunes Lobo.

De acordo com as informações repassadas pelos agentes, Fábio sequestrou a ex-companheira nas proximidades da PA-252, próximo a uma comunidade rural. A vítima permaneceu em cárcere dentro do carro do suspeito por cerca de duas horas.

A mulher conseguiu fugir no quilômetro 20 da Alça Viária, a aproximadamente 80 quilômetros do ponto onde havia sido sequestrada. Ela entrou em uma casa às margens da estrada e pediu ajuda aos moradores, que acionaram a polícia.

Após a fuga da vítima, o suspeito tentou deixar o local, mas foi localizado e interceptado por uma guarnição da Polícia Militar no distrito de Boavista do Acará. Dentro do veículo, os policiais encontraram um celular e uma corda vermelha.

Ainda segundo a PM, Fábio Júnior Nunes Lobo já havia sido preso anteriormente por feminicídio, crime ocorrido em 2011 no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

O caso foi encaminhado para a delegacia local, onde o suspeito permanece à disposição da Justiça.

