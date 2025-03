Com investimento de R$ 4,2 milhões, nova escola estadual é entregue em Breu Branco

(Foto: Reprodução) – Nova escola é a 161ª unidade entregue pelo Governo do Pará, desde o ano de 2019, início da atual gestão do Executivo paraense

Investir em infraestrutura para garantir conforto, condições de aprendizagem e potencializar a educação paraense é um dos compromissos assumidos pelo Governo do Pará. Nesta sexta-feira (14), o Estado entrega, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a 161ª escola estadual totalmente equipada, desta vez, a ação contempla a zona rural do município de Breu Branco, na Região de Integração Lago do Tucuruí, sudeste paraense.

A nova Escola Estadual Antônio Alves da Silva, localizada na Roça Comprida, Km 151, foi construída do zero. Um investimento superior a R$ 4,2 milhões, dos cofres públicos estaduais, com a contrapartida de R$ 213 mil, da prefeitura do município. A escola vai atender 307 estudantes do ensino médio, e será entregue em ato oficial, às 11h.

“Esta sexta-feira ficará marcada para a história do município de Breu Branco e para todos os moradores da zona rural. A chegada de uma nova escola estadual de ensino médio é motivo de muita alegria, considerando todos os benefícios que trará para o desenvolvimento dos nossos estudantes e das comunidades no entorno da escola. Contar com educação de qualidade perto gera uma série de oportunidades, enquanto fortalecemos a educação paraense e combatemos o abandono e a evasão escolar. Tenho certeza de que a nova escola fará toda a diferença. Amanhã vamos comemorar”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

A nova unidade escolar tem o padrão de qualidade garantido pelo Estado, totalmente equipada, com 6 salas de aula, laboratórios de informática e multidisciplinar, biblioteca, cozinha, banheiros masculinos, femininos e para Pessoas com Deficiência (PcD), vestiários, quadra poliesportiva coberta, bloco administrativo com sala dos professores, diretoria, secretaria, almoxarifado, entre outros espaços fundamentais para a garantia de um ambiente educacional de qualidade.

Para a estudante Táfininy Lauany da Silva, da 1ª série do Ensino Médio, a nova escola traz grandes expectativas. “Com uma estrutura moderna, salas bem equipadas e climatizadas, recursos tecnológicos, o ambiente proporcionará melhores condições para o ensino e aprendizagem”, disse ela.

“Além disso, espaço com biblioteca, laboratórios e áreas esportivas contribuirão para o desenvolvimento mais completo dos alunos, estimulando não apenas o conhecimento educacional, mas também habilidades socioemocionais. A nova escola representa, para nós, um avanço na qualidade da educação, oferecendo um ambiente mais acolhedor e propício para o crescimento intelectual e pessoal dos estudantes”, explicou a estudante Táfininy.

Dália Cavalcante Ugulino Simões, diretora da nova escola, acompanha de perto a realidade da comunidade e está orgulhosa da obra. “Para mim, é um presente recebido. Quero agradecer a todos pela confiança e dizer que, com certeza, esses estudantes estão recebendo um grande presente do governador Helder Barbalho e de todas as pessoas que contribuíram para a realização desse sonho, porque eu acredito que é um divisor de águas na vida desses estudantes, o quanto eles estão ganhando agora com essa escola de ensino regular”, comemorou.

Essa é a 161ª escola estadual entregue pelo Governo do Estado. Desde o ano de 2019, o Executivo paraense investe no avanço da educação estadual. São investimentos em obras de construção e reconstrução de unidades escolares, entregas de creches e ações de reconhecimento e valorização de estudantes e professores.

Reconhecimento e valorização – O Programa Bora Estudar, por exemplo, premia com cheques de R$ 10 mil estudantes que obtêm notas a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou têm o melhor desempenho em sala de aula.

Por meio do Programa, o melhor estudante de cada turma tem seu esforço e dedicação reconhecidos, podendo utilizar o valor do cheque para construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de suas casas.

Maior salário médio do Brasil – O Governo do Estado paga o maior salário médio do país aos professores, no valor de R$ 11.447,48, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além e oferecer o segundo maior salário inicial do Brasil, alcançando R$ 8.289,87, mais R$ 1.500,00 em vale-alimentação, conforme o Movimento Profissão Docente.

