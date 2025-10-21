Com mais uma apreensão em Roraima, PRF se consolida como a polícia que mais apreende ouro no país

(Fotos:Reprodução/Divulgação PRF) – Só em 2025, com iniciativa do Plano AMAS, a PRF interceptou 190 quilos de ouro provenientes de crimes ambientais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez, na tarde desta segunda-feira (20), sua terceira maior apreensão de ouro da história. No total, foram apreendidas 48 barras de ouro maciço, totalizando 37,4 kg. O flagrante aconteceu na BR-174, em Boa Vista/RR, durante ação de policiamento orientado por inteligência, metodologia que permite à PRF direcionar esforços para alvos de maior relevância criminal, como crimes ambientais e ilícitos transnacionais.

A suspeita é de que o ouro apreendido, que estava escondido em uma caminhonete, seja produto de garimpo ilegal em áreas de proteção ambiental e terras indígenas. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal. Com a ação de hoje, a PRF se consolida como a força policial que mais apreendeu ouro no Brasil, com 190 quilos só em 2025. Isso representa mais de R$ 130 milhões.



Histórico

No dia 10 de outubro, a PRF apreendeu 11,6 kg distribuídos em 20 barras de ouro maciço, avaliados em mais de R$ 7 milhões, de acordo com a cotação atual do mineral. Em 4 de agosto, mais de 103 kg de ouro ilegal, avaliados em mais de R$ 60 milhões, foram localizados pelos agentes da PRF no interior de uma caminhonete abordada na Ponte dos Macuxis, na BR 401. Dois dias depois, a PRF interceptou mais um carregamento de 40 quilos de ouro, desta vez, em Altamira (PA), durante ação na BR 230 (Transamazônica). Em novembro do ano passado, em circunstâncias parecidas, a PRF já tinha apreendido 21 kg de ouro durante abordagem na BR 174, em Rorainópolis (RR).

Confira os detalhes das apreensões:

Plano AMAS

As apreensões de ouro pela PRF são resultado direto do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano AMAS), iniciativa do Governo Federal lançada em 2023 para intensificar o combate ao crime organizado na Amazônia Legal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, a Amazônia Legal.

Desde que passou a integrar a iniciativa, a PRF vem quebrando recordes em ações de combate a crimes ambientais na região amazônica. Mais de 2 milhões de veículos e 2,5 milhões de pessoas, muitas com extensa ficha criminal, foram abordados pela PRF nas BRs da região. As ações de fiscalização resultaram em grandes volumes de prisões e apreensões de madeira, minerais, animais silvestres e veículos utilizados nas ações criminosas.

Além das apreensões e prisões, a PRF vem impondo grande prejuízo às organizações criminosas, com a inutilização e destruição de equipamentos utilizados no garimpo ilegal, como balsas, dragas, motores, tratores, escavadeiras, caminhonetes, caminhões e aeronaves.

