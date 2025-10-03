Com pedido de demissão entregue, Sabino diz que vai apoiar Lula ‘onde quer que esteja’

Foto:Reprodução | Ministro do Turismo afirmou ainda que ‘nem partido político’ vai lhe ‘afastar do povo’. Ele vem resistindo a entregar o cargo, apesar da pressão do seu partido, o União Brasil.

O ministro Celso Sabino, que já entregou carta de demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas continua no cargo, afirmou nesta quinta-feira (2) que “nem partido político” vai lhe “afastar do povo”.

O ministro também garantiu a Lula apoiar o presidente onde estiver. Sabino participou em evento em Belém (PA) ao lado de Lula.

A carta de demissão foi entregue por pressão do partido do ministro, o União Brasil, que quer se afastar do governo politicamente e eleitoralmente, já visando a disputa de 2026.

O União Brasil deu um ultimato ao ministro, para que ele deixasse o governo, sob risco de ser expulso do partido. Ao entregar a carta, Sabino afirmou que ficaria ainda alguns dias no cargo — até esta semana. Mas a demissão, que depende de assinatura de Lula, ainda não ocorreu.

Na semana passada, Sabino afirmou que permaneceria no cargo até quinta-feira (2), a pedido do presidente Lula, para acompanhá-lo em ao evento de entrega de obras concluídas para a COP 30, cuja sede é Belém seu reduto eleitoral.

“Nada, nem partido político, nem um cargo, nem ambição pessoal, vai me afastar desse povo que eu amo e do estado do Pará, presidente. Conte comigo onde quer que eu esteja, para lhe apoiar, para segurar na sua mão, porque reconheço seu trabalho e sei de tudo que você fez pelo Brasil e pelo estado do Pará”, disse Sabino durante a cerimônia em Belém, na presença de Lula.

Porém, nesta sexta-feira (3), Sabino segue com previsão de acompanhar o presidente Lula nas agendas em Belém como ministro do Turismo, segundo a assessoria da pasta.

O ministro já declarou que gostaria de seguir no cargo até a COP 30, em novembro — mas destacou que respeitaria a determinação do União Brasil.

Entre auxiliares de Sabino, há uma expectativa de que o ministro e o presidente aproveitem essa viagem para conversarem e alinharem os próximos passos, como a possibilidade de uma data para que Lula oficialize a exoneração, que só vale após ser formalizada no Diário Oficial da União, ou até uma extensão do prazo de saída.

Caso Sabino descumpre a ordem do União Brasil e permaneça no cargo, o partido abre um procedimento disciplinar, que pode resultar em expulsão de Sabino da legenda. No entanto, existe um trâmite e não é uma decisão imediata.

Obras para a COP 30

O presidente Lula e uma comitiva de ministros, incluindo Sabino, estão em Belém para entregar obras concluídas para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontece a partir de 5 de novembro na capital do Pará.

Nesta quinta, Lula esteve em Breves (PA), onde inaugurou obras para o setor de educação.

Na sequência, o presidente visitou instalações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una. Durante o evento, Lula deu declarações sobre as obras no local e em determinado momento chegou a questionar Sabino sobre como o estado do Pará poderia “tirar proveito no turismo depois da COP30”.

“Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o ministro Sabino. Você que é o cara que cuida do turismo, o que pode ser feito no turismo que haja proveito da COP30?” perguntou o presidente Lula.

“Seu governo está investindo muito na preparação pra COP, na recepção das delegações que estão vindo, apoiando e financiando a construção de novos meios de hospedagens, novos hotéis, sem duvida nenhuma a cidade vai ter um novo atrativo turístico internacional. Como o senhor costuma dizer, a cidade pra ser boa para os turistas primeiro precisa ser boa para quem vive nela. E essa obra marca esse momento importante”, respondeu Sabino.

Fonte:G1 — Brasília

