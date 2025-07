Com Pedro titular e adeus de Wesley, Flamengo bate o Bragantino e segue na cola do Cruzeiro

Foto: Reprodução | O resultado levou o time rubro-negro aos 33 pontos, apenas um a menos que o líder.

Em uma noite marcada por histórias paralelas e personagens em momentos decisivos da carreira, o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Cícero de Souza Marques, e manteve a perseguição ao Cruzeiro na parte de cima da tabela. O resultado levou o time rubro-negro aos 33 pontos, apenas um a menos que o líder, que ainda tem uma partida a mais. Já o time paulista caiu para a quarta colocação, ultrapassado pelo Palmeiras.

Com Pedro de volta à titularidade e Wesley vivendo sua última noite como jogador do clube, o time carioca venceu de virada e reforçou a importância dos nomes que têm dominado o noticiário rubro-negro nas últimas semanas – dentro e fora de campo. O gol de Wesley, aos 39 minutos da etapa final, foi o ponto alto de uma atuação sólida do lateral, que se despede em alta antes de ser oficializado como reforço da Roma.

O jogo começou com boas investidas do Red Bull Bragantino, que surpreendeu com uma pressão intensa nos primeiros minutos. A equipe de Fernando Seabra explorou os erros de saída do Flamengo e viu dos pés de Jhon Jhon a melhor chance da primeira etapa. Ele cobrou falta com precisão e obrigou Rossi a fazer uma defesa espetacular no ângulo.

Do outro lado, o Flamengo teve mais posse, mas produziu pouco ofensivamente. Pedro, embora titular pela primeira vez após a sequência de polêmicas, pouco participou. A atuação apagada, sobretudo no primeiro tempo, contrastou com a aposta feita pelo técnico Filipe Luís em escalar o camisa 9, dias depois de fazer duras críticas públicas ao comportamento do jogador.

Ainda assim, a titularidade foi possivelmente um gesto de pacificação após semanas de tensão.

O atacante ficou em campo até os minutos finais e teve sua melhor chance apenas no fim do jogo, ao receber livre de Viña dentro da área e finalizar desequilibrado, parando na defesa segura de Cleiton.

Logo no início da segunda etapa, o Flamengo foi surpreendido. Na saída de bola, com apenas sete segundos, Lucas Barbosa aproveitou lançamento de Jhon Jhon, invadiu a área e finalizou com categoria para marcar o gol mais rápido do Brasileirão até aqui. Varela dava condição ao atacante, que não desperdiçou.A resposta flamenguista veio na bola parada. Aos 20, Arrascaeta cobrou falta na medida para Léo Pereira, que se antecipou à marcação e cabeceou firme para empatar. O zagueiro, mais uma vez, mostrou oportunismo e presença ofensiva, como tem feito com frequência nas bolas aéreas.

O desfecho da partida, no entanto, foi reservado para Wesley. Ciente de que fazia seu último jogo pelo clube, o lateral não se escondeu. Aos 39, Viña arrancou pela esquerda desde o campo defensivo, serviu Wallace Yan, que rolou para Wesley. O chute cruzado, firme e preciso, venceu Cleiton e decretou a virada rubro-negra.

A vitória encerra mais um capítulo conturbado da rotina do Flamengo fora de campo. Em meio ao desgaste causado pelas declarações vazadas do ex-chefe do departamento médico, José Luiz Runco – já demitido após criticar duramente a contratação de De La Cruz -, o time respondeu dentro de campo e mostrou força coletiva mesmo em meio às instabilidades.Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Fortaleza no sábado, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 20h30, o Flamengo recebe o Atlético-MG no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO 1 X 2 FLAMENGORED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Eduardo Santos/Gustavo Marques),

Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Praxedes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fabinho), Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnico: Fernando Seabra.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Wallace Yan), Pedro (Juninho) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

GOLS – Lucas Barbosa, aos sete segundos, Léo Pereira, aos 20, e Wesley, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cleiton (Red Bull Bragantino); Evertton Araújo, Jorginho, Léo Pereira, Pedro e Wesley (Flamengo).ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).RENDA – R$ 391.640,00.PÚBLICO – 7.537 torcedores.LOCAL – Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

