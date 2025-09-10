Com “poker” de Suárez, Colômbia goleia e tira Venezuela de Copa inédita

Lance de Venezuela x Colômbia, pelas Eliminatórias • Divulgação/Conmebol

Derrota em casa para os colombianos impediu classificação da Vinotinto.

A Colômbia venceu a Venezuela por 6 a 3 na noite desta terça-feira (9), em jogo válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Josef Martínez, Rondón e Segovia marcaram para os venezuelanos, mas Yerri Mina, Cordoba e Luis Suárez, homônimo do craque uruguaio e autor de quatro gols, deram a vitória aos visitantes em Maturín.

Com o resultado, a Vinotinto não conseguiu a classificação para a repescagem e vai seguir sendo a única seleção do continente a nunca ter disputado uma Copa do Mundo.

A Colômbia, por sua vez, já estava classificada para o Mundial de 2026.

Como foi o jogo?

Quem viu apenas o placar nem pensa que a Venezuela esteve próxima da vaga. Logo aos dois minutos, a Vinotinto fez o Municipal de Maturín explodir com gol de Segovia. Mina até deu um balde de água fria, mas os ânimos esquentaram novamente quando Josef Martínez recolocou os mandantes na frente.

Depois dos primeiros 15 minutos frenéticos, o jogo ficou mais pegado e disputado no meio-campo. Já na reta final da etapa inicial, contudo, começou o show pessoal do atacante Luis Súarez.

Primeiro, ele empatou o jogo após assistência de Richard Ríos. Depois, já no segundo tempo, virou o placar com linda finalização colocada. A jogada ainda contou com drible desconcertante em Ferraresi.

E não parou por aí: Suárez marcou mais dois nos 20 minutos seguintes e praticamente sentenciou a vitória colombiana. Nas duas, com a Venezuela já entregue ao ataque, ele aproveitou o contra-ataque.

Ainda deu tempo de Rondón, o interminável, marcar mais um para a Venezuela. O centroavante se colocou entre os artilheiros das Eliminatórias, porém, não foi suficiente para a classificação.

A Vinotinto ainda teve chances incríveis para, quem sabe, sonhar com o empate, mas desperdiçaram. Como quem não faz, leva, a Colômbia ampliou e deu números finais ao duelo em novo contra-ataque, capitalizado por Cordoba.

Vitória imponente dos colombianos em Maturín e decepção venezuelana.

