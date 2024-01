Com quase 150 mil toneladas de amêndoas produzidas em 2023, Pará é líder na produção de cacau no Brasil

Grande potencial da lavoura cacaueira vem impulsionando o empreendedorismo na região transamazônica; valor bruto da produção no estado chegou a R$2,4 bilhões.

O Pará é líder absoluto na produção de cacau no Brasil. De acordo com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), o estado produziu 149.396 toneladas de amêndoas, no ano passado. A região transamazônica responde por 80% da produção.

Ainda segundo a Ceplac,no Pará, 31.515 produtores plantam a lavoura em uma área de 221.775 hectares. Em 2023, o valor bruto da produção no estado chegou a R$2,4 bilhões, sendo arrecadados R$100 milhões de ICMS.

O grande potencial da lavoura cacaueira vem impulsionando o empreendedorismo na região. Há mais de duas décadas, Verônica Preuss e José Preuss trocaram as salas de aula, no estado de Santa Catarina, pela vida no campo, no município de Brasil Novo, no Pará.

O casal dedica o tempo exclusivamente para a lavoura cacaueira e a fábrica de chocolate artesanal no sítio, que virou uma nova rota turística do cacau, lançada recentemente na região transamazônica. Na lavoura da Verônica e de José são produzidas amêndoas classificas entre as melhores do país. Além disso, o sítio investe em sustentabilidade, com os pés de cacau plantados juntos com árvores nativas.

O trabalho na lavoura rendeu ao sítio o prêmio de melhor amêndoa, no ano de 2021, em um concurso no estado da Bahia.

“Essa minha preocupação com a qualidade teve que ser com mais critério, pois, a partir de então, estou fornecendo amêndoas para pessoas que fazem chocolate de qualidade. A partir dessa premiação, eu tive que zelar muito pela qualidade das minha amêndoas”, disse José Preuss, produtor da cacau.

