Com reservas, Bahia atropela Paysandu e se classifica na Copa do Brasil

Jogadores do Bahia comemoram gol na goleada sobre o Paysandu • Letícia Martins/EC Bahia

Time de Rogério Ceni chega às oitavas de final sem dificuldades.

O Bahia não teve grande dificuldades, nesta quarta-feira (21), ao golear o Paysandu por 4 a 0 — mesmo com o time recheado de reservas — e avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

O Esquadrão de Aço já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, então tinha a vantagem do empate na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, mas logo abriu o placar aos 2 minutos de jogo, com Michel Araújo.

A partida iria para o intervalo com 3 a 0 pró-Bahia no placar. Antes do intervalo, o centroavante Willian José marcou dois gols. Outro destaque da etapa inicial foi o ponta Kayky, com duas assistências.

No segundo tempo, o Bahia seguiu aproveitando a fragilidade do Paysandu, que faz campanha ruim na Série B (19º colocado), e ampliou com Rodrigo Nestor acertando chute cruzado de fora da área.

Próximos jogos

Diante da maratona de jogos que o calendário impõe, e com a vantagem do empate, Rogério Ceni soube rodar bem o elenco e dar confiança para reservas importantes, como os jogadores que marcaram os gols na Fonte Nova.

O time baiano agora visita o Grêmio, no próximo domingo (25), às 11h (de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Papão também joga fora de casa, contra o Novorizontino, pela 9ª rodada da Série B.

