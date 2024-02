Com risco de cair, ponte interditada continua sendo usada em Novo Progresso

Apesar da estrutura comprometida, local é o principal acesso ao terminal rodoviário municipal e bairros Otavio Onetta, Tom Alegria ,Industrial e praia da liberdade. – (foto>Jornal Folha do Progresso)

Moradores querem que a prefeitura resolva logo o problema.

Os moradores que usam do aceso diariamente, em Novo Progresso, estão se arriscando ao atravessar uma ponte interditada pela Prefeitura, localizada na rua quatro de abril, principal acesso à rodoviária Municipal e diversos bairros. Os moradores querem que a prefeitura resolva logo o problema, reformando ou construindo uma ponte nova.

Segundo os moradores, a situação da ponte já estava crítica há cerca de dois meses, quando um caminhão passou e danificou a estrutura. A prefeitura sinalizou o local com uma placa, no entanto a passagem não foi bloqueada veículos se arriscam ao passar pela ponte.

A ponte está com estrutura de sustentação danificada as tábuas soltas e pregos que já não sustentam mais a madeira. Mas, mesmo com o risco de cair, muita gente passa pelo caminho, a pé ou de carro, para evitar um percurso mais longo. “São três quilômetros a mais. É mais longe, mais caro, gasolina não é barata. O aceso pela BR 163 é muito perigoso, não dá para se arriscar, dá medo” afirma o morador Luciano Maciel.

A outra ponte de acesso na avenida Orival Prazeres, foi totalmente interditada o ano passado, até hoje continua sem obra no local, a prefeitura informou que a responsabilidade é da Concessionaria Via Brasil.

Fonte Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2024/07:16:46

