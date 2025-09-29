Com salário de até R$ 28 mil, Brasil tem quase 4 mil vagas em concursos abertos de segurança

O Pará tem dois concursos previstos na área – Polícia Civil e Polícia Científica – com salário de até R$ 12.954,40. (Foto: iStock)

Oportunidades são para níveis médio, técnico e superior; maior salário é para Polícia Civil no Piauí e Pará tem certames previstos.

Quem busca estabilidade e bons salários na área de segurança pública tem agora uma excelente oportunidade: estão abertas 3.941 vagas em concursos por todo o Brasil, com remunerações que chegam a até R$ 28.417,53. As seleções abrangem cargos nas Polícias Civil e Militar, além de Corpos de Bombeiros e institutos de perícia, com exigência de níveis médio, técnico ou superior de escolaridade. O Pará tem dois concursos previstos na área – Polícia Civil e Polícia Científica – com salário de até R$ 12.954,40.

Salário passa de R$ 28 mil no Piauí

O concurso com a maior remuneração é o da Polícia Civil do Piauí, que oferece salários de até R$ 28.417,53 para o cargo de delegado. Ao todo, são 200 vagas imediatas, além de 216 para cadastro reserva, destinadas também aos cargos de perito e oficial investigador.

As inscrições começam nesta segunda (29/09) e vão até 4 de novembro, com taxas entre R$ 120 e R$ 220.

PM de São Paulo lidera número de vagas

O estado de São Paulo concentra o maior número de vagas abertas atualmente. A Polícia Militar paulista oferece 2.200 vagas para soldados de 2ª classe, com exigência de nível médio e remuneração inicial de R$ 5.055,53.

As inscrições estão abertas até 23 de outubro de 2025 e a taxa é de R$ 85.

Bombeiros têm editais em três estados e no DF

Os Corpos de Bombeiros estão com concursos abertos no Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, totalizando 1.010 vagas imediatas. Veja os detalhes:

Distrito Federal: 356 vagas para diversos cargos, com salários de até R$ 15.287,06. Inscrições até 13 de outubro;

Ceará: 50 vagas imediatas para 2º Tenente e 80 em cadastro reserva, com salários de até R$ 9.469,93. Inscrições até nesta segunda, 29 de setembro;

Rio Grande do Sul: 544 vagas para soldados, com salário de R$ 4.572,96. Inscrições até 6 de outubro;

Minas Gerais (PM): 60 vagas para oficiais, com salários de até R$ 11.547,07. Inscrições de 18 de novembro a 18 de dezembro.

Instituto-Geral de Perícias do RS também está com edital aberto

O IGP do Rio Grande do Sul abriu 234 vagas para os cargos de perito criminal, médico-legista e técnico em perícia, com salários entre R$ 5.379,89 e R$ 17.078,17.

As inscrições seguem até 16 de outubro e as taxas variam entre R$ 118,79 e R$ 270,84, conforme o cargo e nível de escolaridade.

Pará tem concursos previstos

A Polícia Civil do Pará já conta com comissão formada para a realização de certame voltado ao cargo de escrivão, que exige nível superior. Estão previstas 100 vagas imediatas para essa função, além de outras 137 oportunidades para a área administrativa. Os salários variam entre R$ 1.618,00 e R$ 7.731,64, conforme o cargo e a formação exigida.

Outro concurso aguardado é o da Polícia Científica do Pará, também com comissão já constituída. Serão ofertadas 200 vagas para cargos de nível médio e superior, incluindo funções de perito, assistente e outras carreiras específicas da área. Os salários podem chegar a R$ 12.954,40. A expectativa é que ambos os editais sejam publicados em breve, movimentando o setor de concursos públicos na região.

Concursos abertos de segurança no Brasil

Concurso Bombeiros Militar do Distrito Federal

Situação: Edital publicado

Cargos: Oficiais, Músico, Técnico em Enfermagem, Condutor, Saúde e Praças

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 356 vagas

Remuneração: De R$ 7.546,70 a R$ 15.287,06

Inscrições: até 13 de outubro de 2025

Taxa de inscrição: De R$ 140 a R$ 215

Banca: IDECAN (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional).

Concurso Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Situação: Edital publicado

Cargos: 2º Tenente

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 50 vagas + 80 CR

Remuneração: de R$ 5.342,49 a R$ 9.469,93

Inscrições: até 29 de setembro de 2025

Taxa de inscrição: R$ 210

Banca: Instituto Consulplan

Concurso de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul

Situação: Edital publicado

Cargos: Soldado

Escolaridade: Nível médio

Vagas: 544

Remuneração: de R$ 4.572,96

Inscrições: até 6 de outubro de 2025

Taxa de inscrição: R$ 118,79

Concurso Polícia Militar do estado de São Paulo

Situação: Edital publicado

Cargos: Soldado PM de 2ª Classe

Escolaridade: Nível médio

Vagas: 2.200

Remuneração: de R$ 5.055,53

Inscrições: até 23 de outubro de 2025

Taxa de inscrição: R$ 85,00

Concurso Polícia Militar de Minas Gerais

Situação: Edital publicado

Cargos: Oficial

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 60

Remuneração: de R$ 7.506,80 a 11.547,07

Inscrições: de 18 de novembro até 18 de dezembro de 2025

Taxa de inscrição: R$ 230

Concurso Polícia Civil do Piauí

Situação: Edital publicado

Cargos: Delegado, Perito e Oficial Investigador

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 200 vagas + 216 CR

Remuneração: de R$ 7.210,48 a R$ 28.417,53

Inscrições: de 29 de setembro até 4 de novembro de 2025

Taxa de inscrição: de R$ 120 a R$ 220

Concurso Instituto-Geral de Perícia do Rio Grande do Sul (IGP RS)

Situação: Edital publicado

Cargos: Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Técnico em Perícia

Escolaridade: Nível médio técnico e superior

Vagas: 234

Remuneração: de R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17

Inscrições: até 16 de outubro de 2025

Taxa de inscrição: R$ 118,79 e R$ 270,84

Banca: Fundatec

Concurso Polícia Militar do Distrito Federal Oficial Capelão

Situação: Edital publicado

Cargos: Oficial Capelão

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 1

Remuneração: de R$ 9.623,97 a R$ 11.698,84

Inscrições: de 1º de outubro a 30 de outubro de 2025

Taxa de inscrição: R$ 130

Banca: Idecan

Concursos de segurança previstos no Pará

Concurso Polícia Civil do Pará

Comissão formada

Cargos: escrivão

Formação: nível superior

Vagas: 100 vagas imediatas (escrivão) e 137 vagas (área administrativa)

Salário: R$ 1.618,00 a R$ 7.731,64

Concurso Polícia Científica do Pará

Comissão formada

Cargos: perito, assistente e demais carreiras

Formação: nível médio e superior

Vagas: 200

Salário: R$ 12.954,40

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...