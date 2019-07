Com time alternativo, Internacional vence o Ceará no Beira-Rio

Por:Gazeta Esporteva (foto: Ricardo Duarte / Internacional) – mO Internacional venceu o Ceará por 1 a 0 na noite deste sábado, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Sarrafiore, aos 38 minutos do primeiro tempo.

O Inter poupou titulares pensando no Nacional (URU), pelas oitavas de final da Libertadores. Depois de vencer por 1 a 0 em Montevidéu, o Colorado pode empatar em casa na quarta-feira para avançar.

Com a vitória mesmo com time alternativo, o Internacional foi para a quinta colocação, com 20 pontos, atrás do São Paulo, que venceu o Fluminense no Rio de Janeiro. O Ceará segue em 13º.

Na próxima rodada, o Inter visitará o Fluminense, no sábado. No mesmo dia, o Ceará terá o clássico com o Fortaleza, no Castelão.

O Internacional venceu o Ceará por 1 a 0 na noite deste sábado, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Sarrafiore, aos 38 minutos do primeiro tempo.

O Inter poupou titulares pensando no Nacional (URU), pelas oitavas de final da Libertadores. Depois de vencer por 1 a 0 em Montevidéu, o Colorado pode empatar em casa na quarta-feira para avançar.

Com a vitória mesmo com time alternativo, o Internacional foi para a quinta colocação, com 20 pontos, atrás do São Paulo, que venceu o Fluminense no Rio de Janeiro. O Ceará segue em 13º.

Na próxima rodada, o Inter visitará o Fluminense, no sábado. No mesmo dia, o Ceará terá o clássico com o Fortaleza, no Castelão.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...