Com time misto, Corinthians sai atrás, mas vence o Fortaleza de virada

Por:Gazeta Esportiva (foto: Fernando Dantas/Gazeta Press) – O Corinthians teve dificuldades, mas venceu mais uma no Campeonato Brasileiro neste domingo. Visitando o Fortaleza do técnico Rogério Ceni, na Arena Castelão, o time comandado por Fabio Carille saiu atrás, mas virou o jogo no segundo tempo para sair de campo com o triunfo por 3 a 1 e voltar à capital paulista com mais três importantes pontos na bagagem. Osvaldo balançou as redes para os donos da casa. Boselli, Pedrinho e Danilo Avelar fizeram os gols do Timão, que iniciou a partida com metade da equipe composta por reservas.

Com o resultado, o Corinthians foi a 19 pontos e assumiu a oitava colocação da tabela. Vale lembrar que o Timão tem um jogo a menos que os demais concorrentes e, por isso, pode ganhar mais algumas colocações caso vença o duelo pendente com o Goiás.

O Fortaleza, por sua vez, perdeu uma ótima oportunidade de ficar bem longe da zona de rebaixamento e, por mais que ainda conte com cinco pontos de vantagem para o primeiro integrante do Z4, permanece com o alerta ligado.

O jogo – O Corinthians foi quem assustou a defesa adversária pela primeira vez. Logo aos dois minutos de jogo, Mateus Vital cruzou na área em cobrança de falta, encontrando Boselli, que cabeceou no cantinho, mas mandou para fora. No minuto seguinte, o Fortaleza respondeu à altura chegando pela direita com Gabriel Dias, que deu passe rasteiro cruzando a área e obrigou Cássio a desviar para interceptar a ação.

O equilibrado duelo seguiu movimentado e aos 16 minutos por pouco o Corinthians não abriu o placar. Boselli recebeu cruzamento de Michel Macedo, mas não conseguiu dominar e ajeitou para Mateus Vital, que bateu de primeira, de fora da área, mandando rente à trave esquerda do goleiro adversário. O Fortaleza, por sua vez, ficou com o grito de gol entalado na garganta aos 19, quando Roger Carvalho subiu mais alto que todo mundo após cobrança de escanteio, cabeceou em direção ao chão, mas a bola quicou e passou por cima da meta de Cássio.

Na reta final do primeiro tempo, o Fortaleza subiu de produção e teve um domínio maior da partida. Aos 36 minutos, Carlinhos cruzou para Wellington Paulista, que cabeceou no cantinho e viu Cássio se esticar todo para fazer a defesa. Mas, três minutos depois, o goleiro corintiano nada pôde fazer depois de Osvaldo completar de cabeça o cruzamento de Romarinho, contar com o desvio de Manoel e ver a bola morrer no fundo das redes, abrindo o placar para o Tricolor cearense no Castelão.

Segundo tempo

O Corinthians voltou para a etapa complementar mais ligado e agressivo. Sem deixar o Fortaleza manter a posse de bola, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille explorou bastante o lado esquerdo do ataque, onde Everaldo era a principal alternativa para tentar chegar ao empate. A conclusão dos lances, porém, não vinha sendo boa. Somente após os 15 minutos o Timão voltou a apostar no lado direito para agredir os donos da casa por conta da entrada de Fagner no lugar de Michel Macedo.

E foi justamente pelo lado direito que o Corinthians, depois de tanto insistir, deixou tudo igual no marcador. Aos 22 minutos, Pedrinho saiu da lateral em direção ao meio e cruzou na medida para Boselli, que, no meio de dois zagueiros, cabeceou no cantinho, carimbando a trave, e, no rebote, completou para o fundo das redes.

O empate do Corinthians só fez com que a equipe criasse mais confiança para seguir em cima do Fortaleza e tentar a virada. E a equipe alvinegra não precisou de muito tempo para atingir seu objetivo seguinte. Três minutos depois de Boselli balançar as redes foi a vez de Pedrinho ser decisivo ao ficar mano a mano com Roger Carvalho, jogar na frente e bater cruzado, no cantinho de Felipe Alves, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o segundo gol do Timão.

Como se não bastasse, ainda deu tempo de Danilo Avelar experimentar de longa distância, pegar em cheio na bola e mandar no ângulo de Felipe Alves, que “voou” para fazer a defesa, mas não conseguiu alcançar o lindo arremate do lateral-esquerdo do Timão, que encerrou os trabalhos na capital cearense.

