Com um a menos, Vasco é goleado pelo Independiente Del Valle e fica perto de adeus à Sul-Americana

Jogadores do Vasco em derrota para o Independiente Del Valle pela Sul-Americana 2025 em Quito, no Equador (Foto: EFE/ José Jácome)

Piton foi expulso no início do jogo e equipe não conseguiu resistir às investidas do time equatoriano

Noite para esquecer

Com um jogador a menos desde o início do jogo, o Vasco foi goleado pelo Independiente Del Valle por 4 a 0, nesta terça-feira, em Quito, e se distanciou da vaga para as oitavas da Sul-Americana.

O time de Fernando Diniz tentou suportar a pressão no primeiro tempo e foi vazado uma vez, por Carabajal.

No segundo tempo, o Del Valle foi implacável, envolveu o Vasco e marcou por mais três vezes. O placar poderia ter sido maior, mas Léo Jardim defendeu cobrança de pênalti de Casares no finzinho.

A vaga

A derrota elástica deixa o Vasco muito perto da eliminação. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira em São Januário, e a equipe da casa vai precisar vencer por cinco gols de diferença para avançar direto. Uma vitória por quatro gols de diferença levará a decisão à disputa de pênaltis.

Primeiro tempo

O jogo começou equilibrado com boas chances das duas equipes. Mas o Vasco sofreu um duro golpe com a expulsão de Piton com 11 minutos de jogo. O lateral acertou um pisão no tornozelo de Guaguá e recebeu o cartão vermelho após revisão do VAR.

Depois do cartão, o time carioca ainda levou perigo por duas vezes em cobranças de falta de Rayan. Mas, aos poucos, a intensidade do Vasco caiu e os equatorianos começaram uma pressão implacável. Finalizações em sequência pararam no travessão ou em grandes defesas de Léo Jardim.

Nos acréscimos, porém, o goleiro deu rebote após finalização de Guagua e Carabajal abriu o placar.

Segundo tempo

Se o primeiro tempo foi difícil, a situação piorou bastante na volta do intervalo. Aos 3 minutos, Mercado pegou uma sobra livre na grande área e marcou o segundo. Dois minutos depois, Spinelli foi lançado nas costas de Lemos e fez o terceiro gol.

Mesmo jogando completamente recuado, o Vasco não conseguia bloquear os espaços na defesa nem acompanhar os atacantes. O time equatoriano sentiu o cenário favorável e continuou a controlar o jogo no campo de ataque. O quarto gol saiu aos 36, com Mercado aproveitando sobra na área.

Spinelli chegou a marcar o quinto no lance seguinte, mas estava impedido e o gol foi anulado. No fim, Mercado, sempre ele, sofreu pênalti. Casares, ex-Atlético-MG, cobrou e Léo Jardim defendeu.

Atuações do Vasco

Lucas Piton é expulso no início e leva zero em goleada; dê suas notas

Cartão devastador

A expulsão de Piton foi determinante para a derrota do Vasco. Aos 9, o lateral pisou forte no tornozelo de Guagua em uma jogada no meio-campo, que não indicava perigo imediato à defesa vascaína. O time de Fernando Diniz teve que suportar por 90 minutos (contando os acréscimos) a pressão do Del Valle, na altitude de quase 3.000m, com um jogador a menos.

Jogadores do Vasco em derrota para o Independiente Del Valle pela Sul-Americana 2025 em Quito, no Equador

Fonte: ge.globo. e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2025/07:00:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...