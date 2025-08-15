Com vagas para Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, Adepará abre 58 vagas com salários de até R$ 5.395; veja como se inscrever

Renda garantida: Adepará abre vagas para 34 municípios com gratificações e auxílio alimentação generoso

Adepará abre 58 vagas com salários de até R$ 5.395; veja como se inscrever Adepará abre 58 vagas com salários de até R$ 5.395; veja como se inscrever Adepará abre 58 vagas com salários de até R$ 5.395; veja como se inscrever Adepará abre 58 vagas com salários de até R$ 5.395; veja como se inscrever

Notícias relacionadasA Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) lançou nesta quinta-feira (14) o Edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 11/2025, oferecendo 58 vagas para contratação temporária em diversas regiões do estado. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas exclusivamente no site www.sipros.pa.gov.br entre os dias 18, 19 e 20 de agosto.

📌 Cargos disponíveis:

Médico Veterinário

Engenheiro Agrônomo

Contador

Assistente Social

Assistente Administrativo

Agente Fiscal Agropecuário

Auxiliar de Campo

📍 Municípios e distritos contemplados:

Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Almeirim, Belém, Breves, Chaves, Conceição do Araguaia, Castelo dos Sonhos, Monte Dourado, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Gurupá, Irituia, Itaituba, Jacundá, Juruti, Moju, Monte Alegre, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Ourém, Pacajá, Piçarra, Placas, Prainha, Rio Maria, Rurópolis, Santa Cruz do Arari, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tailândia, Tucumã, Uruará e Viseu.

💰 Remuneração:

O salário base é de R$ 2.782,59, acrescido de: