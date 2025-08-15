Com vagas para Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, Adepará abre 58 vagas com salários de até R$ 5.395; veja como se inscrever
Renda garantida: Adepará abre vagas para 34 municípios com gratificações e auxílio alimentação generoso
Notícias relacionadasA Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) lançou nesta quinta-feira (14) o Edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 11/2025, oferecendo 58 vagas para contratação temporária em diversas regiões do estado. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas exclusivamente no site www.sipros.pa.gov.br entre os dias 18, 19 e 20 de agosto.
📌 Cargos disponíveis:
- Médico Veterinário
- Engenheiro Agrônomo
- Contador
- Assistente Social
- Assistente Administrativo
- Agente Fiscal Agropecuário
- Auxiliar de Campo
📍 Municípios e distritos contemplados:
Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Almeirim, Belém, Breves, Chaves, Conceição do Araguaia, Castelo dos Sonhos, Monte Dourado, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Gurupá, Irituia, Itaituba, Jacundá, Juruti, Moju, Monte Alegre, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Ourém, Pacajá, Piçarra, Placas, Prainha, Rio Maria, Rurópolis, Santa Cruz do Arari, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tailândia, Tucumã, Uruará e Viseu.
💰 Remuneração:
O salário base é de R$ 2.782,59, acrescido de:
- Gratificação de nível superior: R$ 1.113,04
- Vale-alimentação: R$ 1.500,00
- Adicional de localização, conforme a Lei Estadual nº 7.205/2008
📝 Inscrição:
- Quando: 18, 19 e 20 de agosto de 2025
- Como: Somente pelo site www.sipros.pa.gov.br
- Taxa: Gratuita
📄 Edital completo:
Está disponível no mesmo site de inscrição. Para dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail pss.adepara@adepara.pa.gov.br ou via WhatsApp: (91) 99392-0162, no horário de 9h às 14h (dias úteis).
Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2025/05:12:16
